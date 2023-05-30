حورية فرغلي تكشف حقيقة خطوبتها من نزار الفارس.. هرفع قضية (فيديو)

نفت الفنانة حورية فرغلي، خطبتها من الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها فوجئت بتداول نبأ خطوبتها من الإعلامي العراقي، منوهةً بأنها رأته مؤخرًا للمرة الأولى لتسجيل إحدى حلقات برنامجه.

قالت "حورية"في مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الشمس"، المعروض عبر فضائية "الشمس" المصرية وتقدمه الإعلامية ريهام سعيد، إن إعداد برنامج نزار الفارس تواصل معها على مدار أسبوع كامل، وفتحت منزلها له ولطاقم عمله لتصوير الحلقة.

وعن مقطع الفيديو الذي رقصت فيه معه، روت: "سألني: (هل تحبين ماجد المهندس؟)، أجبت بـ(نعم)، ومن ثم عرض عليّ الرقص ووافقت مجاملة له. أنا فوجئت أنه يصور مقاطع فيديو دون إذني. لكنني تركته على راحته".

أضافت: "أنا ما اتخطبتش لنزار وما اتخطبتش لأي راجل في الدنيا"، وتوعدته: "هرفع عليه قضية"، معتبرة أنه هدف من وراء تداول هذه الشائعات لـ"تصدر الترند".

من جانبها، ذكرت الإعلامية ريهام سعيد أنها أعلنت خبر الخطبة، بعدما تأكد أحد أعضاء فريق إعدادها من الإعلامي العراقي نفسه عبر "واتساب": "اطلعت على هذه المحادثة ونزار أكد الخبر".

وقالت الإعلامية المصرية قبل المداخلة الهاتفية لـ"حورية": "في أول الحلقة أعلنا خبر اعتبرته لطيفًا (..) أذعنا خبر خطبتها ومواقع محلية كذلك، وتم إرسال الفيديو والصور من نزار نفسه".

كانت الإعلامية المصرية أعلنت في الساعات الأخيرة عن خطوبة الفنانة المصرية حورية فرغلي والإعلامي العراقي نزار الفارس.

وقالت ريهام سعيد في برنامجها إن الإعلامي العراقي صرح للبرنامج بالخبر السعيد، وأرسل مجموعة من الصور والفيديوهات التي تم تصويرها في حفل الخطوبة.

وعرض برنامج "صبايا الشمس" فيديو للفنانة حورية فرغلي، وهي ترقص مع نزار، وتبدو على ملامحها السعادة، وفي فيديو آخر ظهر نزار وهو يكشف لخطيبته عن الأشياء التي لا يقبل بها قائلًا: "الملابس القصيرة ممنوعة، لست (سي السيد) ولكن أتمنى تكوني مطيعة".