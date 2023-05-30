ترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري قبل مواجهة طلائع الجيش

يستعد نادي الزمالك تحت قيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره طلائع الجيش مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة في مباراة مؤجلة من الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للعودة إلى سكة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بعدما حقق تعادلًا مخيبًا للآمال أمام الداخلية بهدف لمثله في مباراته الماضية بالدوري.

ويرغب خوان كارلوس اوسوريو في تحقيق فوزه الثالث في مباراته السادسة مع الزمالك في مسابقة الدوري المصري، كما يستهدف الفارس الأبيض الوصول للفوز رقم 14 هذا الموسم بالمسابقة من أجل الاقتراب أكثر من المركز الثالث.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة من 28 مباراة بينما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 28 مباراة.

وخاض الزمالك 28 مباراة هذا الموسم بالدوري المصري، وحقق خلالها 13 فوزًا بينما تعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات، وقد سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 27 آخرين.

وحقق الزمالك فوزين بينما تعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة في آخر 5 مباريات له بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الزمالك في مسابقة الدوري المصري

ويصنف أحمد سيد زيزو باعتباره النجم الأول لنادي الزمالك حيث يعد هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم بالدوري بواقع 19 مساهمة تهديفية.

ويعد أحمد سيد زيزو هو هداف الزمالك في مسابقة الدوري برصيد 9 أهداف بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري متساويًا مع الثنائي محمد شريف مهاجم الأهلي وأحمد الشيخ جناح غزل المحلة.

بينما يعتبر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري ثاني هدافي الزمالك هذا الموسم بمسابقة الدوري برصيد 5 أهداف فيما يأتي خلفه يوسف أسامة نبيه كثالث الهدافين.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة الأكثر صناعة للأهداف ضمن صفوف الزمالك بواقع 10 تمريرات حاسمة بينما يأتي خلفه إمام عاشور الذي رحل إلى ميتلاند الدنماركي في يناير الماضي بواقع 4 تمريرات حاسمة.

فيما يستاوى الرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي وأحمد فتوح وسيد نيمار في عدد التمريرات الحاسمة بواقع تمريراتين حاسمتين.