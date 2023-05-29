الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين باستعراض القوة فى سوهاج

قوات الأمن
قوات الأمن

قضت محكمة جنايات سوهاج،اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين ""م.ع"و"ع.ا.ف" و"ا.ع.ا"و"ح.م.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامهم باستعراض القوة مع المجنى عليه "خ.ع.ا"، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

ترجع تفاصيل القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية صوب المتهم لبث الخوف والرعب فى قلبه ومحاولة تهديده بسبب خلافات بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

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