السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين باستعراض القوة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج،اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهمين ""م.ع"و"ع.ا.ف" و"ا.ع.ا"و"ح.م.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم لاتهامهم باستعراض القوة مع المجنى عليه "خ.ع.ا"، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

ترجع تفاصيل القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية صوب المتهم لبث الخوف والرعب فى قلبه ومحاولة تهديده بسبب خلافات بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.