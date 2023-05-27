دعوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا أول قضايا مركز التسوية بعد إعادة فتحه

صدر خلال الساعات الماضية قرار من مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإعادة قيد الدعاوى ومباشرة الدعاوى الرياضية أمامه إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق دستورية بجلسة 14/1/2023، وكانت أولى الدعاوى دعوى الزمالك ضد الأهلي.

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وقرر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي العمل بالإجراءات المنصوص عليها فى قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والمنشور فى الجريدة الرسمية – العدد 16 ( تابع) صادر فى 21/4/1994.

الزمالك يطلب إعادة مباراة السوبر ومنع كهربا من المشاركة مع الأهلي:



كانت الإدارة القانونية بنادي الزمالك تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب لإدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي ولجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومحمود عبدالمنعم كهربا، بسبب قرار مشاركة محمود كهربا في المباريات مع الأهلي، خلال الفترة الماضية، وعدم تطبيق عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة وتأجيل النظر فيها.

دعوى الزمالك

دعوى الزمالك:

طالب نادي الزمالك في المذكرة المقدمة إعادة مباراة السوبر، التي أقيمت يوم 5 مايو الماضي في الإمارات، على أن يكون الزمالك هو الطرف الأساسي فيها، ويمنع محمود كهربا من المشاركة في المباراة بناءً على قرار لجنة الانضباط والقيم باتحاد كرة القدم بإيقاف اللاعب 12 مباراة.

وأوضح الزمالك في طلباته، أنه يطالب بتوقيع العقوبات المقررة قانونًا وفقًا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وكان مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي أعلن مساء يوم الخميس الماضي، بعد الاجتماع الذي عقد عن إعادة العمل بالمركز يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، وقبول الدعاوى وإعادة قيد الدعاوى التي توقفت ولم يصدر بشأنها أحكام خلال الفترة الماضية من أجل حفظ حقوق الأندية والاتحادات الرياضية، خلال الفترة الحالية، وفقًا للميثاق الأولمبي وقانون الرياضة بعد توقف عمل مركز التسوية والتحكيم خلال الفترة الماضية، مما تسبب في العديد من الأضرار.

سبب عدم قيد دعوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا:



لم يقيد الزمالك دعواه يوم الخميس الماضي، بسبب عدم عمل مركز التسوية والتحكيم، حيث إن قرار العمل سيكون بداية من يوم السبت، ومن المنتظر أن تكون دعوى الزمالك أول الدعاوى المقيدة بعد العودة من العمل، في تصعيد جديد من مجلس إدارة الزمالك ضد الأهلي، ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال الفترة الحالية.

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