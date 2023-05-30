تامر حسني يجمع رايات مصر والأردن في عرس الأمير حسين.. نجوم الفن يهنئون

أشعل النجم تامر حسني استاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد ملك الأردن، وكان ذلك وسط أعداد مهولة من الجمهور، بينما تألق تامر حسني أثناء دخوله وهو محاطا بمحبيه الذين ملئوا الاستاد وتافعلوا مع أغنيته الشهيرة "مشوار"، حيث أنه نشر ايضا مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، يضم مجموعة من أغانيه القديمة والحديثة التي قدمها داخل الحفل، مع تفاعلات تبث كمية مشاعر إيجابية من قبل جمهوره الأردن.

تامر حسني

https://www.instagram.com/p/Cs3QtaRgWjO/?fbclid=IwAR0htSH0rAei6GLI2vzGIKcnP7rTVHO2zcDasMRLC0m4O9ziV5O7lZthXok

تامر حسني

تامر حسني "فخور بكوني سبب في وضع علم بلدي مع علم عظيم زي الاردن.

أشار تامر حسني على الفيديو معلقا:"كل الشرف أن افتتح هذا الإحتفال الجمهوري الاسطوري، مع أهل الاردن الغاليين، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد ملك الاردن، والآنسه رچوه آل سيف، كل التمنيات القلبيه بالتوفيق والسلام ورعاية الرحمن".

تامر حسني

وتابع تامر حسني قائلا:"بالتأكيد سعيد وفخور كل الفخر أن يأتي يوم، واكون سبب ولو بسيط في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيم زي الاردن، كرمز للمحبه بين الدولتين في مناسبه رسميه عظيمه زي دي، كان احد احلامي اللي حلمتها من صغري "الحمدلله".

تامر حسني

أضاف تامر حسني:"كل الشكر والتقدير لشعب الاردن العظيم لاستقبالهم، وترحيبهم الغالي لي احبكم من كل قلبي، وجايلكم تاني قريب أن شاء الله".

تامر حسني

تامر حسني

نجوم ومشاهير الفن يهنئون تامر حسني بالنجاح العملاق لحفله

كما علق بعض مشاهير ونجوم الفن علي الفيديو الخاص به، معبرين عن سعادتهم بالحفل، ومنهم :"أيتن عامر، أحمد عصام الذي أشاد بصديقه تامر حسني قائلا "ربنا يديم عليك حب الناس والنجاح ديما مشرف بلدك في كل مكان بالتوفيق ديما اخويا حبيبي، كما علقت ساندي "بالتوفيق الدايم يارب".

تامر حسني

تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد تاج، والذي يخوض به المنافسة خلال الفترة القادمة، مؤكدا: لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارڤيل العالمية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تامر حسني

تفاصيل فيلم تاج

تتبلور أحداث فيلم تامر حسني "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.