فيلم تاج يستحوذ على قلوب جمهور تامر حسني قبل العرض.. السر في البرومو

أثار النجم تامر حسنى فضول جمهوره ومحبيه بالإعلان التشويقى الأول لفيلمه الجديد "تاج" الذى صنع جلبة بين رواد السوشيال ميديا وإنتابهم حالة من إشعال الحماس بداخلهم إنتظارا لرؤية الفيلم، ثم قاموا بترويج الإعلان علي حسابتهم الخاصة بعدما نشره الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقًا: "الإعلان التشويقي الرسمى لفيلم تاج، استعنا على الشقاء بالله، يارب يعجبكم".

فيلم تاج

أحداث فيلم تاج

لعب الفنان تامر حسني دور شخصية بطل خارق "سوبر هيرو"، حيث يظهر في بداية التيزر وهو يجلس على برج القاهرة ويتناول طبقًا من الكشري، ثم يرتدي القناع الخاص بالسوبر هيرو، قائلًا: "استعنا على الشقاء بالله"، ثم يقفز بعدها وقبل وصوله إلى الأرض يختفي.

فيلم تاج

أبطال فيلم "تاج"

يشار إلى أن الفيلم تتبلور أحداثه في قالب يمزج بين الكوميديا والفانتازيا، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، يعد الفيلم من بطولة تامر حسني، وساندي وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ليكون هو أول سوبر هيرو عربي يقدم في تاريخ السينما المصرية والعربية.

فيلم تاج

تامر حسني يرحب بإنضمام هالة فاخر علي طريقتة الخاصة

رحب ايضا الفنان تامر حسني بالنجمة هالة فاخر بعد انضمامها لأبطال فيلم "تاج"، حيث قام بنشر صور تجمعهما سويًا من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وأرفقها بتعليق: "نورتي الفيلم يا استاذه يا عظيمه ، اجمل هاله فاخر و دورك عسل زيك كالعاده .. كل الشرف انك منوره فيلمك " تاج ".. انتظروا خلال ساعات ان شاء الله حاجه بإذن الله هتعجبكم".

تامر حسني وهالة فاخر

آخر أعمال تامر حسني

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.