نفرح بالحسين..لقطات من حفل تامر حسني في الأردن

شارك الفنان تامر حسني في الاحتفالية الأردنية الضخمة بالزفاف الملكي لولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة آل سيف، والتي انطلقت بشعار “نفرح بالحسين”، وضمت عدد كبير من نجوم غناء العالم العربي.

تفاصيل احتفالية تامر حسني في الأردن

افتتح تامر حسني الاحتفالية بمجموعة من أغانيه المفضلة لدى جمهوره، واستمر الحفل مع النجوم “أحمد سعد، راغب علامة، ديانا كرازون، زين عوض”.

تامر حسني من احتفالية نفرح بالحسين

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر حسني من خلال أغنية انت اختيار، وتقول كلماتها"دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفة فيه

غيرت رأيي وقلت لسه الناس بخير

وبقيت مهمة عندي عارف قد إيه

خليتني أحب الحب لا وكمان بغير

غيرت مشاعري بقيت بحب وعارفة أحس

بعد أما كنت رافضة فكرة الارتباط

بقى عندي أنت أغلى حد عندي بس

بقى عندي أنت خلاص بطل كل الحكايات

أنت اختيار من بعد صبر سنين كتير

أنت السند والظهر والحب الكبير

أنت الرجولة كلها مفيهاش كلام

أنت اللي بتحسسني دايما باهتمام

قالت لي أنت مصدر سعادتي في الحياة

قالت عاملني إني بنتك لو غلطت

وأنا وعد مني إني عمري ما أزعلك

وعمري ما أزعل منك أنت مهما قلت

وأنا من البداية في كل حاجة هسألك

قبل ما تبقى لي حبيب أبقى لي أب

أحس بأمان في حضنه يدافع عن حياتنا

ولما أبقى أم هفضل أدعي وأقول يا رب

أعيش وأموت في حضنك وحضن ولادنا