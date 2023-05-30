إيهاب صالح يعلن التحدي مع فنانة شابة بعد تركه شيرين عبدالوهاب

أعلن الإعلامي المصري إيهاب صالح، توليه إدارة أعمال المغنية كارمن سليمان، بعد يوم عن انفصاله من منصب مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب.



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إيهاب صالح وشيرين عبدالوهاب







إيهاب صالح يعلن توليه إدارة أعمال كارمن سليمان عبر تويتر





وكشف إيهاب صالح، عن توليه إدارة أعمال كارمن سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة تويتر، حيث كتب: سعيد و بتشرف جدًا إنى أعلن إن من النهاردة مسكت رسميًا إدارة أعمال النجمة كارمن سليمان.

إيهاب صالح وكارمن





بما وصف إيهاب صالح الفنانة كارمن سليمان





وأضاف إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين السابق، قائلًا: كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهي الجمال و الرقي، ومن وجهة نظري هي المستقبل، عشان عندها كل الإمكانيات، و هي عارفة إني فان كبير ليها من قبل مشتغل معاها فعلا، كارمن إن شاء الله الميجاستار القادمة من مصر للكل الفترة الجاية و افتكروا كلامي ده كويس.

كارمن وإيهاب





إيهاب صالح يعلن التحدي بعد انفصاله عن شيربن





وأكد إيهاب صالح، خلال التويتة قائلأ: طول حياتي بحب التحدي، والحمد لله بكرم و توفيق من ربنا كبير دايمًا بكون قد التحدي، شكرًا على كل الدعم من كل الناس و كل الأمنيات الجميلة الفترة إللي فاتت، و اللى جاي إن شاء الله. أملى فيكم كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى.



إيهاب وشيرين



إيهاب صالح يوجه رسالة خاصة لجمهور الفنانة كارمن سليمان





ووجه الإعلامي إيهاب صالح، رسالة خاصة لجمهور الفنانة كارمن سليمان، حيث قال: الكل يجهز نفسه كويس عشان إن شاء الله في اخبار كتير حلوة و جامدة قريبا و يا رب ابقي عند حسن ظنكم.



كما وجه إيهاب صالح، رسالة إلى أهله بمناسبة هذا التعاون، قائلاً: طبعًا أكيد علي رأس دول كلهم أهلي الغاليين، بيتي و المقربين ليا في شغلي و من الوسط ، ربنا يخليهم ليا و يديمهم في حياتي، ربي اجعل النجاح رفيق دربنا ووفقنا لما تحبه وترضاه.

إيهاب صالح يعلن استقالته من منصب مدير أعمال شيرين





وكان إيهاب صالح، أعلن اليوم الاثنين الماضي، الموافق الـ 29 من مايو، عن استقالته من منصبه كمدير لأعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب الحفل الغنائي الذي أحيته في المملكة العربية السعودية منذ يومين.

شيرين





وكتب إيهاب صالح عبر حسابه بـتويتر: جمهور شيرين العظيم ، الحمد لله على نجاح حفل جدة، كما كان متوقع وده العادي بتاع شيري في أي حفلة. أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة و حابب أشكركم جدًا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة، اللى فاتت ليها في المقام الأول وطبعا بعد كدة ليا.



وكشف إيهاب صالح، سبب استقالته من منصب مدير أعمال شيرين، قائلًا: قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا أسبابنا.

شيرين





ووجه إيهاب صالح رسالة لشيرين عبدالوهاب بعد نجاح حفلها بالسعودية ، قائلًا : مبروك و شكرًا يا شيري من كل قلبي و يارب أكون كنت على قد وعدي و كلمتي ليكي إنى دايمًا في ضهرك، و الحمد لله الدنيا دارت من أول و جديد و تكسري الدنيا حفلة بعد حفلة و خلاص أهو الألبوم على أبواب، و متأكد إنه هينجح نجاح غير عادي. فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك و رجوعك بالقوي دي و ده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي، أنا كدة كدة دايمًا موجود زي مانتي عارفة و ربنا يديم كل أللى بينا على خير و أسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، ، ربنا دايما يحبب فيكي خلقه و يبعد عنك أي شر بكل أشكاله و يكتبلك السعادة. أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين و ادعمهم دايما بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايما علي القمة



شيربن



إيهاب صالح يوجه رسالة لجهمور شيرين



وكما وجه رسالة لجمهور لشيرين عبدالوهاب، قائلًا: أحب اشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منوا غير كل خير و حب، شكرًا بجد من كل قلبي