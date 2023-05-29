شيرين عبد الوهاب ترند لا ينتهي

شيرين عبد الوهاب.. من أكثر المشاهير التي تتربع على عرش الترند من فترة لآخرى ولأسباب مختلفة، عفويتها تارة وحياتها الشخصية تارة وعلاقتها بالمحيطين بها تارة آخرى، واليوم تصدرت شيرين محرك البحث جوجل بعد إعلان إيهاب صالح مدير اعمالها انفصاله عنها وانتهاء فتره عمله معها وذلك عقب ساعات من نجاح حفلها بجدة.

شيرين عبد الوهاب

ووجه إيهاب صالح رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كلامه في البداية لجمهور شيرين عبد الوهاب قائلًا:" جمهور شيرين العظيم ، الحمد لله علي نجاح حفل جدة كما كان متوقع و ده العادي بتاع شيري في أي حفلة.. أجلت الاعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة، وحابب أشكركم جدًا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة أللى فاتت ليها في المقام الاول و طبعا بعد كدة ليا".

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب

واعلن صالح انتهاء العمل مع شيرين كمدير أعمالها بدون إبداء أي أسباب وقال:"قررنا إن من الافضل لينا إن نحط صداقتنا و العشرة قبل أي حاجة و إني ابتعد عن إدارة أعمالها و ده أكيد لمصلحة الطرفين و لينا اسبابنا".

وهنأ صالح شيرين على نجاحها في الفترة الأخيرة وعودتها من جديد وقال:"مبروك و شكرًا يا شيري من كل قلبي، و يا رب اكون كنت على قد وعدي و كلمتي ليكي انى دايما في ضهرك، والحمد لله الدنيا دارت من أول و جديد و تكسري الدنيا حفلة بعد حفلة و خلاص أهو الالبوم على أبواب، ومتأكد إنه هينجح نجاح غير عادي. فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك و رجوعك بالقوي دي و ده إللي اتعودنا علية منك طول السنين دي. أنا كده كده دايما موجود زي مانتي عارفة و ربنا يديم كل أللى بينا على خير و أسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل" .

شيرين عبد الوهاب

وتابع الشكر للجمهور وللمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلًا:"احب اشكر كمان جمهورك أكيد اللي مشوفتش منوا غير كل خير و حب ، شكرا بجد من كل قلبي..طبعًا واكيد شكر كبير لسيادة المستشار تركي ال الشيخ (أبو ناصر) على كم الدعم الكبير منوا، بمجرد إنه شاف صورة رجوعك للاستوديو و قد إيه كان مهتم ب شيرين و مقدر قيمتك و تقديرك بشكل يليق بيكي صوت احساس العرب و ده مش غريب علية و دايما في ضهر كل الفنانين العرب كدة كدة. دي شهادة حق لازم تتقال".

وختم رسالته بالدعاء لها بالنجاح والتوفيق:"ربنا دايما يحبب فيكي خلقه و يبعد عنك أي شر بكل أشكاله و يكتبلك السعادة ..أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين و ادعمهم دايما بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايما علي القمة".