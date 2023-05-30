حسام حبيب عن نجاح شيرين عبدالوهاب فى حفلاتها: أهم نجمة بالوطن العربي

أبدي الفنان حسام حبيب سعادته بنجاح زوجته شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية ، مؤكدًا فى تصريحات تليفزيوينة قائلًا:" شيرين عبد الوهاب أهم نجمة في الوطن العربي وتعمل مع اهم شركة انتاج ".

واضاف حسام حبيب :" مش علشان مراتي ، بس هي نجمة وبالطبع فيه نجوم كتير موجودين بس هي النجمة الأولي".

وكان فاجأ الإعلامى إيهاب صالح جمهوره بإعلانه انفصاله عن التعاون مع النجمة شيرين عبدالوهاب في إدارة أعمالها.

وكتب إيهاب صالح، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "جمهور شيرين العظيم الحمد لله على نجاح حفل جدة كما كان متوقعًا، وده العادي بتاع شيري في أي حفلة، أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة، وحابب أشكركم جدًا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة اللى فاتت ليها في المقام الأول، وطبعًا بعد كده ليا."

إيهاب صالح

الانفصال لمصلحة الطرفين

وأضاف: "قررنا أن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني أبتعد عن إدارة أعمالها، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرًا يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون على قد وعدي وكلمتي ليكي، أني دايمًا في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة، وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد أنه هينجح نجاح غير عادي".

وتابع: "فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك، ورجوعك بالقوة دي وده إللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كده كده دايمًا موجود زي ما انتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرًا بجد من كل قلبي.

واختتم إيهاب صالح قائلًا: ربنا دايما يحبب فيكي خلقه، ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتبلك السعادة، أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين، وادعمهم دايمًا بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايمًا على القمة.

وكانت أحيت حفلا غنائيا أمس، الأحد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، وحضره عدد كبير من جمهورها ومحبوها في الوطن العربي.

وظهرت شيرين، خلال الحفل ترتدي فستان من اللون البينك اللامع، مستخدمه مكياج جذاب وتسريحة شعر بسيطة، أعرب جمهورها عن مدى إعجابهم بإطلالتها على خشبة المسرح.

وقدمت شيرين، خلال الحفل مجموعة مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، ومنها : "مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وكانت طلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

ويشار إلى أن حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام أغنية حبه جنة.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

معلومات عن المطربة شيرين عبدالوهاب

وُلدت في حي القلعة، بمدينة القاهرة، في 8 أكتوبر 1980.

ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى الموسيقار سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية.

وقد غنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية.

بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية «آه يا ليل»، ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000، وكانت الأغنية ضمن ألبوم صورة ودمعة للفنان محمد محيي.

ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع المطرب تامر حسني، والذي كان وجهًا جديدًا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان فري ميكس 3 في صيف عام 2002، والذي بيع منه 20,000,000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أدت دورا تمثيليا للسينما مع أحمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل.

كانت شركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس أول من أنتج لها، غير أنه ونتيجة لبعض الخلافات بين الإثنين، تم فسخ العقد بينهما.

حققت شيرين أيضًا نجاحًا كبيرًا في الدراما بمسلسل طريقي، واستطاعت أن تسرق الأضواء بمسلسها في رمضان، وأيضا نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون التونسي.

وكانت تصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب التريند، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وهما يرقصان ويغنيان معا باحدى المناسبات.

وظهر حسام حبيب بالفيديو وهو يمسك بيد شيرين ويراقصها أمام الحضور، وقاما بغناء أغنية "كل ما أغني" التي تم طرحها منذ 4 سنوات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب في حفلها بدبي وأحيت حفلًا كامل العدد بحضور جماهيري ضخم.

عودة شيرين للغناء

ويعد الحفل عودة قوية لشيرين عبد الوهاب بعد غيابها فترة عن الغناء بسبب أزمتها الأخيرة.

ودخلت شيرين في وصلة رقص مع جمهورها أثناء غنائها "بتونس بيك" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية.

شيرين وحسام حبيب

وحرصت شيرين على توجيه الشكر لجمهورها قائلة: "ممتنة ليكم أنتم اللى رجعتونى تانى بعد رب العالمين.. أنا بشكركم جدا على سؤالكم عنى وحبكم ليا ولولاكم ما كنتش عرفت أرجع تانى".

سعر إطلالة شيرين عبد الوهاب

ولفتت شيرين الأنظار لها من خلال إطلالتها باللون "الموف"، حيث ارتدت تنورة من مجموعة ربيع دار رالف لورين Ralph Lauren ، مصممة من الحرير التافتاه وسعرها 2900 دولار، أما التوب يصل سعره إلى 890 دولارا، وهو من نفس المجموعة، وشيرين اختارت اللون الموف والذي جاء ضمن مجموعة ألوان صيفية، معروضة على واجهة رالف لورين بمعرض ولاية ميامي الجديد.

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح

وشهد الحفل سقوط النجمة شيرين عبد الوهاب على المسرح، وذلك خلال رجوعها للخلف أثناء غنائها،

شيرين وحسام حبيب

وقالت شيرين مازحة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر".

معاناة شيرين مع الشائعات

وعانت شيرين مؤخرا من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحفي، قالت فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لامتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".

شيرين وحسام حبيب

وكانت أكدت شيرين عبد الوهاب في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر : جابولي الدكتور اللي بيعالج كريستانو رونالدو، وعملي علاج طبيعي، وبقالي 3 أيام بعمل علاج طبيعي وبيتم ربط رجلي ببلاسترات طويلة، وريحتني جدًا، وبشكره جدًا.

وعن حال الموسيقي حاليًا قالت شيرين عبد الوهاب: إحنا كجيل حضرنا المزيكا في عصرين .. حضرناها في الكاسيت والـ cd.

المنصات جعلت الموسيقي أسهل

وأضاف شيرين عبد الوهاب: حضرت العصرين وبعتبر نفسي قديمة جديدة .. دلوقتي فيه منصات كتيرة جدًا .. وأي شخص لو عنده موهبة في أي شىء يقدمها والجمهور هيشوفها على التليفون وهيدعمه في ساعتها .. الدنيا سهلة بس انتوا ابدعوا.