البورصة تربح 19.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 19.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.138.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوي17534نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى3263 نقطة.

مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4899 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 217 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 3.2 مليار جنيه.