رئيس "كاوست" يطالب الجامعات العالمية بالاستعداد لكارثة بشرية وبيئية جديدة

طالب البروفيسور تونى تشان رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" بالاستعداد لكارثة بشرية وبيئية جديدة يمكن أن تحدث خلال سنوات قليلة.

وفى كلمتة التى ألقاها اليوم فى افتتاح المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة التابع لمجلة التايم العالمية وتستضيفة جامعة الملك عبدالله انتقد تشان حالة التراخى التى تبدو عليها الجامعات العالمية رغم تصاعد أزمة المناخ والتنمية المستدامة، وقال أن الجامعات والقطاعات الرئيسية الأخرى تقوم بعملها المعتاد وتتجاهل ما يجب أن تقوم بة فعليا.

طالب تونى تشان جامعات العالم بإعلان الحرب على ما أسماه بتحديات المناخ التى نواجهها اليوم وأيضا على أزمة التنمية المستدامة.

وقال أمام 1500 من علماء الجامعات العالمية المشاركين فى المؤتمر العالمى للتنمية المستدامة أن كلمة الحرب تعد مناسبة لوصف التحديات التى نواجهها حاليا.

وحذر من حالة الصمت الجماعى والتقاعس التى تسيطر على المشهد حاليا، وطالب بعقد إجتماعى جديد للجامعات العالمية يضعها أمام مسئولياتها فى مواجهة التحديات والإستعداد لكارثة يمكن أن تحدث قريبا.

تأتى تصريحات رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية فى المؤتمر العالمى للإستدامة بعد أيام من تحذير منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها العام من وباء جديد قادم محتمل حدوثة.