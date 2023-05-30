وزير الشباب والرياضة: نتمسك بمجلس إدارة نادى الإتحاد السكندري بالاسكندرية

تراجع محمد مصيلحى، عن استقالته من رئاسة نادى الإتحاد السكندرى، رسميًا اليوم الثلاثاء، في حضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه معهم في ديوان عام المحافظة، وذلك بعد أيام من تقديم استقالته من رئاسة النادي عقب خسارة دوري السوبر لكرة السلة.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إنه ناقش مع المحافظ المشكلات التي يعاني منها النادي وتقديم الدعم اللازم لنادي الإتحاد السكندري، وقد تم مناقشة أوضاع النادي.

وأكد على أن الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري وأنه تم التنسيق مع المحافظ في عدد من الملفات العالقة.

وأوضح «صبحي» أن الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي، والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم. وقال المحافظ أن استقالة «مصيلحي» مرفوضة، مؤكدًا استمراره في منصبه.

وأشار «الشريف» إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات التي يجوز تقديمها كمحافظة لإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الإتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات، مؤكدًا أن المحافظة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بأي تأخير في ذلك، والمشكلات قانونية تم حل جزء كبير منها، وجاري العمل على حل المتبقي.

وأكد المحافظ على أن الإتحاد السكندري نادي كبير ورمز في عدد من الألعاب الرياضية.،ووجه محمد مصيلحي الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على موقفهما والدعم المتواصل لكافة الأندية الرياضية ومنها نادي الإتحاد السكندري.

وقال أن لقاء وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، رسالة ليست لي فقط ولكنها رسالة للسكندريين تُزيد المسؤولية وأمانة في أعناقنا.

وشدد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، على أهمية استمرار مصيلحى في رئاسته للنادى، ومواصلة التطوير الذي يشهده نادي الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية بالنادى والأنشطة المتنوعة المقدمة للأعضاء كأحد أعرق أندية محافظة الإسكندرية. وفى نهاية اللقاء، أعلن «مصيلحى» تراجعه عن الاستقالة والعودة إلى رئاسة نادي الإتحاد السكندري.