جوني دايب يؤجل جولته الفنية المقبلة بسبب "الكاحل"

قرر النجم العالمي جوني ديب عضو فرقة Hollywood Vampires ، تأجيل الجولة القادمة لفرقته بسبب إصابة مؤلمة في الجزء السفلي من الجسم.

وبعد أن قام بتعديل كاحله أثناء الترويج لفيلمه ، Jeanne Du Barry، في مهرجان كان السينمائي، كشف أحد المطلعين أن "كاحل جوني ديب مكسور وأن فريقه الطبي أمره بعدم الطيران في المستقبل القريب".

جوني ديب توهج إسمه في الأيام القليلة الماضية بحفاوة استقبال ضخمة من جمهور وصانعو السينما في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 76 المقامة حاليا في مدينة كان الفرنسية.

جوني ديب من جدران المحاكمة إلى قاعات مهرجان كان السينمائي 2023

تعرض جوني ديب خلال العام الماضي لحملة مقاطعة من شركات الانتاج في هوليوود، على جانب قضيته الشهير مع زوجته السابقة أمبر هيرد، وبالمصادفة أن أيام تلك المحاكمة كانت أيضا في مايو 2022، فالفرق الإجابي الكبير بين ماسبق وبين مايجري الآن، يستحق دموع جوني ديب التي أطلقها في التصفيق الحاد بعد عرض فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76.

جوني ديب في مهرجان كان السينمائي

جوني ديب مع جمهروه في افتتاح مهرجان كان

مايو 2022 ومايو 2023..فرق السماء والأرض

وعند المقارنة بين مايو الماضي والحالي، نجد أن جوني ديب انتقل من جدران المحاكمة اليومية إلى أركان السينما وتواجد فيلمه في افتتاح واحد من أعرق المهرجانات السينمائية، ومقاطعات من هوليوود ووقف جميع مشاريعه السينمائية وتوقف تام لجميع مخططاته الفنية، إلى الانفتاح النفسي والمهني الذي عاشه في افتتاح كان السينمائي، والطاقة الذهبية التي حصل عليها من جمهروه ومحبيه في المهرجان الذين استقبلوه بالتقاط الصور التذكارية وطلبات الإمضاء بإسمه، والدخول إلى أكبر قاعات المهرجان وسط أضواء الكاميرات ونظرات المراقبة والانصات والاستمتاع بفيلم Jean du Barry.

جوني ديب

استمع جوني ديب في مايو الماضي على مضد أقوال أمبر هيرد التي كانت تمتلىء بعبارات الغضب والإدانة والاتهامات والإدعاءات، وهاهو الآن يستمتع بـ إيجابيات فيلمه الافتتاحي لمهرجان كان، والتصفيق الحاد والترحيب الجم الذي صاحبه دموعه واحتضانه لعدد من صناع العمل بحب وفرحة غامرة، والتنعُم بنجاح إسمه ووضعه في مكانه الصحيح ، والانتقال بجوني ديب من ظلمات ساحات المحاكم المظلمة إلى أضواء النجاح.

دموع جوني ديب حديث افتتاح مهرجان كان السينمائي 2023

تلقى جوني ديب بعد عرض الفيلم تحية اغمرته بالحب والفخر بعمله، حيت استمر تصفيق الجمهور لـ 7 دقائق مستمرة فلم يتمالك جوني ديب دموعه في تلك اللحظات الاستنثائية التي اشعرته بعودته إلى صفوف السينما التي أحبها واحبته، بعيدًا عن الأزمات والقضايا التي طالت إسمه طيلة الفترة الماضية.

جوني ديب.. الملك لويس التاسع عشر في مهرجان كان

يؤدي جوني ديب في أحداث فيلم Jean du Barry دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر، بالتعاون مع كوكبة فرنسية مميزة من نجوم السينما الفرنسية، على رأسهم "بنجامين لافيرن وميلفيل بوبو وبيار ريشار وباسكال جريجوري ونويمي لفوفسكي وإينديا هير.