الداخلية تكشف ملابسات سرقة أموال مواطن فى الغربية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تدواله على موقع فيس بوك، بخصوص شكوى مواطن بتعرضه للسرقة، وتم القبض على المتهم.

البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية شكوى تم نشرها بأحد الحسابات الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور ومقاطع فيديو تضرر خلالها من تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى وبعض المتعلقات من داخل منزله.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية من الشاكى بإكتشافه سرقة حقيبة بداخلها (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 4 بطاقات بنكية "خاصين به وأسرته") من داخل منزله عقب عدم غلقه لباب المسكن سهواً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل – له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) ، كما تبين أن المذكور "مقيد الحرية على ذمة التحقيقات فى قضية مخدرات".

عقب تقنين الإجراءت وبتاريخ 7 الجارى تم إستخراج المذكور من محبسه لإستجوابه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنفاق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية والتخلص من البطاقات البنكية بإلقائها بأحد الشوارع ، وبيع الهاتفين لمالك محل لبيع الهواتف المحمولة وقد تم ضبط "الهاتفين لدى الأخير".

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية وجهت حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الفترة من 21 حتى 24 /5/2023 أسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا متنوعة بإجمالى (6 متهمين) وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة – 3 قطع أسلحة بيضاء) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .