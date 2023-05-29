بروباك مينا يناقش أحدث حلول التعبئة وتغليف المواد الغذائية

تحت عنوان "فرص تحقيق النمو" ناقش مؤتمر ومعرض PROPAK MENA 2023 أحدث ابتكارات تغليف وتعبئة المواد الغذائية

المقام خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد افتتح الحدث في أول أيامه والذي شهد حضوراً كبيراً من الزوار بلغ اكثر من 5200 زائر، بزيادة تصل إلى 13% بالمقارنة باول يومين للحدث العام الماضي

وقال وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، "سعداء بمشاركتنا في حدث ناجح مثل PROPAK Mena، ويتماشى موضوع الحدث هذا العام مع طموحات الشركة للتوسع في تقديم أحدث حلول وخدمات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية في مختلف المناطق في العالم، ويؤكد جناحنا في المعرض هذا العام تقديمنا لحلول وابتكارات تدعم العملاء في كافة مراحل الانتاج للحصول على أفضل النتائج."

واختتم خوري كلامه قائلاً، "تتراباك تعمل في مصر منذ أكثر من 40 عاماً ونتعاون مع العديد من الشركات الكبرى في مجال منتجات الألبان والعصائر والأجبان في السوق المصري."

وتعرض تتراباك خلال الحدث من خلال جناحها الاستثنائي أحدث منتجاتها وخدماتها وابتكاراتها، والتي يأتي على رأسها:

• مجموعة ابتكارات وحلول تتراباك مع ابتكار التعبئة الجديد ® Tetra Recart ، والذي يُعد بديلاً عصرياً للطعام المُعلب الذي يُصلح للتخزين فترة طويلة، بما في ذلك الفول والحساء والعديد من المواد الغذائية الأخرى.

منتجات تتراباك المتنوعة للتعبئة بأحجام وأشكال ووظائف مختلفة.

و خدمات تتراباك التي تساعد على الارتقاء بالأداء وخفض التكاليف وضمان سلامة الغذاء في مختلف مراحل التصنيع

و حلول تصنيع المواد الغذائية من 6 فئات: منتجات الألبان والجبن والأيس كريم والمشروبات والطعام المُجهز ومنتجات الالبان والعصائر المُجففة.

و قسم أنشطة أعمال سلسلة التوريد والذي يعرض شبكتنا الواسعة من المصانع التي تتواجد في مواقع استراتيجية، وبأحدث التكنولوجيات لضمان كفاءة وسرعة انتاج حلول التعبئة المُبتكرة

ويشارك أحمد أبو السعود، المدير الإقليمي للاستدامة في تتراباك ، في جلسة بعنوان " العبوات الكرتونية" والتي تقام في اليوم الثاني من المؤتمر ويتناول دور تتراباك في تحقيق الاستدامة في مجال تجميع العبوات الكرتونية وإعادة تدويرها، بالإضافة لمجموعة من المواضيع الأخرى.