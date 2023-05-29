ظاهرة مانهاتنهنج تحبس الشمس وسط شوارع نيويورك

ظاهرة مانهاتنهنج هي تقع مرتين فقط في العام في نيويورك عند الغروب، وتتحول الأخاديد الخرسانية في مدينة نيويورك عند غروب الشمس إلى محاكاة لمرصد فلكي قديم، فبدلًا من ستونهنج الأثر الصخري الشهير في سهل ساليسبري بمقاطعة ويلتشير جنوب غرب إنجلترا، فإن مدينة نيويورك لديها ما يسمى مانهاتنهنج.

قالت الجمعية الفلكية بجدة: “إن اليوم الإثنين 29 مايو 2022 هو أحد تلك الأيام، وعند الساعة 8:13 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تغرب الشمس مباشرة على شوارع مانهاتن وتحدث الظاهرة الفريدة مانهاتنهنج”.

أشارت إلى أن ظاهرة مانهاتنهنج تعرف أيضًا بإسم انقلاب مانهاتن، وهو حدث يتم فيه تراصف شروق الشمس أو غروبها مع شبكة الشوارع الرئيسية في مانهاتن بمدينة نيويورك، هذا التراصف يحدث مرتين في السنة في تواريخ قريبة من الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي، علمًا بأن المواعيد الدقيقة لظاهرة مانهاتنهنج تعتمد على تاريخ الانقلاب الصيفي الذي يختلف من عام لآخر.

بشكل عام يحدث تراصف غروب الشمس في حوالي 28 مايو و13 يوليو، في حين يحدث تراصف شروق الشمس في حوالي 5 ديسمبر و 8 يناير، وأفضل الأماكن لمشاهدة ظاهرة مانهاتنهنج هي الشوارع 14 و 23 و 34 و 42 و 57 وهذا يعود إلى تصميم شبكة شوارع مدينة مانهاتن عام 1811.



