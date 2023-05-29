روسيا تُمثل تهديدًا لأوروبا لمُدة عشر سنوات أخرى

تستند السياسة الخارجية التشيكية إلى حقيقة أن “روسيا” ستُمثل تهديدًا لعقد من الزمن، هكذا صرح وزير الخارجية التشيكي، “يان ليبافسكي”، في مؤتمر الأمن الدولي GLOBSEC.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، قال في المؤتمر في براتيسلافا، الذي بُث على موقع "يوتيوب": "السياسة الخارجية التشيكية تستند إلى افتراض أن روسيا ستُشكل تهديدًا لأوروبا لمُدة عقد".

وأضاف وزير الخارجية التشيكي، أن أوروبا ليست مُستعدة بعد لمواجهة مُطولة مع روسيا، لكن مع كُل حزمة من العقوبات، في رأيه، تقترب من "موقف أكثر فائدة".

روسيا تشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا:

وفي 24 فبراير 2022، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قِبل نظام كييف لمُدة ثماني سنوات".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العملية الخاصة كانت إجراء قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فُرصة للقيام بخلاف ذلك، فقد نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى.

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بأن تفكك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE مُمكن.

جاء ذلك في حديث له لإذاعة YLE، حيث تابع أن السبب في ذلك هو عدم رغبة روسيا وبيلاروس في الموافقة على الرئاسة الإستونية لهذه المنظمة عام 2024.

روسيا

وأكد هافيستو أنه إذا لم يكن هناك رئيس للمنظمة في عام 2024، ولم يكن هناك إجماع على هذه القضية، فسيكون العام المُقبل هو عام انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كذلك فقد ورد في النص المنشور على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التلفزيون والإذاعة: "تُواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE أزمة في غضون 6 أشهر. وسبب النزاع هو عدم رغبة روسيا وبيلاروس في المُوافقة على رئاسة إستونيا للمنظمة عام 2024".

ووفقًا لقواعد المنظمة، يجب أن تتم المُوافقة على الرئيس المُتناوب من قِبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة. ولا تُوافق روسيا وبيلاروس على ترشيح إستونيا، في الوقت الذي لا تُبدي فيه إستونيا استعدادًا للتنازل عن ترشحها، ولا تُوجد أي تصريحات رسمية من موسكو أو مينسك حول هذه القضية حتى الآن.

وقد تأسست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بودابست عام 1994، عندما تطورت سلسلة من الاجتماعات حول الأمن والتعاون الأوروبي إلى منظمة، حيث عقد أول اجتماع حول الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975، في هلسنكي بمبادرة من فنلندا والرئيس أورهو كيكونن شخصيًا.