أوليفر كان يكشف عن خططه المستقبلية بعد اقالته من  البايرن

كشف أوليفر كان، الذي أقيل مؤخرا من منصب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني الكروي عن الخطوات المستقبلية التي سيقدم عليها بعد إقالته.

محادثات:

وقال كان إنه سيجري محادثات مع مسؤولي النادي بعد إقالته والخلافات العلنية التي ظهرت بينه وإدارة النادي.

وقال رئيس السابق التنفيذي للنادي الألماني: بمجرد أن تهدأ الأمور، سنجتمع ونتحدث بهدوء.

وكان أوليفر كان وكذلك عضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم حسن صالح حميديتش، قد أقيلا بعد دقائق من تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عسر على التوالي يوم السبت.

وتعرض كان وحميديتش لانتقادات بسبب عدة أمور، من بينها عدم التعاقد مع مهاجم من الطراز الأول ليحل مكان روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، وكذلك الإقالة المفاجئة للمدير الفني جوليان ناجلسمان في مارس الماضي.

كان حميديتش متواجدا مع بايرن في كولونيا، حينما خاض الفريق مباراته الأخيرة في الموسم أمام كولون، بينما لم يكن أوليفر كان متواجدا.

الانفصال:

وقال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ سابقا إنه لم يكن من الممكن الانفصال عن أوليفر كان بشكل ودي، وبالتالي لم يجر السماح له بالسفر مع الفريق إلى كولونيا.

وقال أوليفر كان نجم حراسة مرمى بايرن ميونخ السابق :أثق في أن الجميع يمكنهم إدراك خيبة أملي بعدم التواجد مع الفريق.

وأضاف :أنه لا يعتبر نفسه فاشلا في العامين اللذين قضاهما في منصب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ.

وقال أوليفر كان :تحملت هذه المسؤولية لأنني كنت أرغب في رد الجميل للنادي، هذه لم تكن مهمة سهلة بعد النجاح الكبير للنادي خلال فترة أولي هوينيس وكارل هاينز رومينيجه.

مرحلة انتقالية:

وأضاف :النادي يشهد حاليا مرحلة انتقالية، وهي دائما ما تكون مرحلة صعبة وأحيانا يحدث فيها أخطاء، ورغم أن الموقف الحالي ليس سهلا، أرى أن التجارب الرائعة العديدة مع بايرن تفوق التجارب السلبية.

وأحرز بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي بسيناريو مثير للغاية، حيث كان بوروسيا دورتموند متفوقا عليه في الصدارة بفارق نقطتين قبل المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

لكن بايرن ميونخ نجح في الفوز على كولون 2 - 1 بينما سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل على ملعبه أمام ماينز 2 - 2.