أسرار إقالة " أوليفر كان " الرئيس التنفيذي  لبايرن ميونخ

كشف هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عن ملابسات وظروف إقالة أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق ،وكيف كانت ردود أفعاله حال إبلاغه بالإقالة.

هانز

شكل ودي:

وقال هاينز،إن المحادثات مع كان، كانت حساسة للغاية، وأنهم لم يتمكنوا من الانفصال بطريقة ودية، لذلك، لم يسمح له بالسفر مع الفريق لكولون في الجولة الأخيرة من الدوري "بوندسليجا".

ونفى كان أنه مر بنوبة غضب عندما تم إبلاغه بإقالته، وقال إنه تقبل القرار بهدوء.

وحقق بايرن ميونخ لقبه الـ11 على التوالي في البوندسليجا بشكل درامي بعد أن دخل بوروسيا دورتموند الجولة الأخيرة وهو في صدارة الترتيب وكان يسعى للفوز، ولكنه تعادل 2-2 مع ماينز، بينما حقق بايرن فوزا متأخرا على كولون.

ولم يتم رؤية كان في مكانه المعتاد بجوار هاينر، والمدير الرياضي السابق حسن صالح حميديتش ومسؤولين آخرين خلال المباراة.

الوقت الكافي:

وبعد دقائق من حسم اللقب، أعلن النادي أنه تم إقالة كان وحسن صالح حميديتش.

وقال هاينر:الرئيس الشرفي أولي هونيس وأنا تحدثنا مع حميديتش وكان يوم الخميس الماضي، لكي يكون أمامهما الوقت الكافي للتعامل مع الموقف، وأيضا بدافع الاحترام لهاتين الشخصيتين العظيمتين.

وبينما سارت المحادثات مع حميديتش بشكل جيد للغاية، فإن نفس المحادثة مع كان: اتسمت بالعصبية ولم نتمكن من الانفصال بشكل ودي.

وأضاف هاينر : نتيجة لذلك، دعونا لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الإشرافي يوم الجمعة، ومن خلاله اتخذنا القرار بأنه لن يأتي معنا إلى كولون.

تغريدة:

وكتب "كان" تغريدة ذكر فيها : الادعاء بأنني دخلت في نوبة غضب عندما تم إبلاغي بشأن إقالتي بالتأكيد كان غير صحيح.

وأكمل كان إن المحادثة كانت هادئة وواقعية وأنه تقبل القرار بهدوء ولكنه تساءل بشأن توقيت القرار.

وقال: تم إبلاغي أنه لن يكون بإمكاني الذهاب للمباراة، أيضا تقبلت القرار بهدوء، بالطبع أنا حزين، ولكنني سعيد للغاية بشأن التتويج باللقب.

معايير:

وأوضح هاينر : بايرن لديه معايير عالية للغاية، إذا لم تسر بعض الأمور بالشكل الذي نريده، فعلينا التحرك،أوليفر كان لاعبا مذهلا للغاية، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن يبقى في عائلة بايرن ميونخ.

وسوف يحل يان كريستيان دريسن، نائب رئيس المجلس، محل كان.