الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن وظائف (جامع بيانات ميداني – عمل مرن)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وبحث السعوديون خلال الساعات القليلية الماضية عن كافة التفاصيل وطرق التقديم .

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

- بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال جمع البيانات.

- درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / الإحصاء أو ما يعادله.

وظيفة جامع بيانات ميداني - عمل مرن:

هدف الوظيفة:

يتولى مسؤول جمع البيانات مسؤولية إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الكمبيوتر ومتابعة المسوح غير المكتملة وحل الشكاوى والقضايا المتكررة التي تم تحديدها والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحديات والحلول الممكنة و العمل على الزيارات الميدانيةلحل المشكلات و الشكاوى و الحصول على نتائج المسوح في الوقت المحدد.

الأدوار والمسؤوليات:

إجراء الأنشطة اليومية إلى جانب ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات

الإسهام في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة

بناء علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين

جمع تعقيبات من أصحاب المصلحة الداخليين بشأن المشكلات التي يتم مواجهتها والمتطلبات الأخرى

الإسهام في إعداد التقارير بشأن التقدم المحقق، والموجهة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إبقائهم على اطلاع بالتقدم المحقق

القيام بأنشطة جمع بيانات محددة حسب التوجيهات.

وظيفة مشرف فرع – الجوف :

الإسهام في تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات الفروع التي تغطي جميع مجالات النشاط

الإشراف على الأنشطة اليومية لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات المنصوص عليها

تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والإجراءات مع مراعاة الممارسات الرائدة والتغيرات في بيئة الأعمال وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية

بناء علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المعنيين

جمع تعقيبات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بشأن المشكلات التي تواجههم والمتطلبات الأخرى

الإسهام في إعداد التقارير بشأن التقدم المحقق، والموجهة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إبقائهم على اطلاع بالتقدم المحقق

اكتساب المعرفة والأفكار بنشاط حول تطوير السوق المحلية وفرص الأعمال والبيئة التنظيمية الحالية

حضور المنتديات والندوات ذات الصلة، وما إلى ذلك لإثراء الشبكة والتعرف على أحدث التطورات والفرص

المشاركة بنشاط في التدريبات العملية، وتوجيه وتدريب المرؤوسين