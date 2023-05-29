المجلس الوطني الفلسطيني يُحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم اليومية

ذكر المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية العام الجاري، مارس جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإعدام الميداني والاغتيالات، لإنهاء حياة أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف المجلس في بيان صادر عن رئاسته أن عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، بلغ 158 شهيدا، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلا، إضافة إلى عمليات التخريب وقصف المباني وتدميرها على رؤوس المدنيين، وحرق الممتلكات والمنازل على أيدي المتطرفين المستوطنين.

وأدان المجلس قيام عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام الأسير المحرر أشرف إبراهيم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وحمّل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أي حساب من المجتمع الدولي.

نبيل أبو ردينة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، إن جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة "حومش" غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.

وأضاف أبو ردينة، أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخليت في عام 2005 مدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334) أكدت وبكل وضوح أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها.

وأكد أن ما يجري هو تحدٍ للمجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة "حومش"، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمنية المتطرفة

استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الإثنين، استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، مشيرة إلى أن الشهيد يعمل ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

واستُشهد الأسير المحرر، الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لوكالة "وفا"، باستشهاد الأسير الفلسطيني المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38 عاما).

فيما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب إبراهيم استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

يذكر أن ثمانية مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، واعتُقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين..