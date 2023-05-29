القبض على أب تعدى بالضرب على ابنته في الزاوية الحمراء

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تعرض طفلة للضرب المبرح من قبل والدها بالقاهرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد الطفلة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم "تم إسعافها بأحد المستشفيات"، وبسؤالها قررت بقيام والدها بمداومة التعدي عليها بالضرب بالأيدي "نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها"، وباستدعاء والدها ومواجهته قرر بارتكابه الواقعة بقصد تأديبها مدعياً قيامها بسرقة مبالغ مالية منه دون علمه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملات مرورية مُكثفة:

في سياق آخر، من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91218 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 40259 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجح رجال المرور في تحرير 774 مخالفة السير دون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائى و6 دراجات نارية مخالفة و7 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

في وقت سابق، حرر رجال المرور بالإدارة العامة 2448 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، و562 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، بجانب رفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات، بأنواعها كافة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، من دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.