تعيين تامر وحيد عضوًا منتدبًا للعربى الأفريقي

قرر مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى تعيين تامر وحيد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا؛ لما يمتلكه من خبرات اقتصادية ومصرفية كبيرة، والتى تُمثل إضافة قوية لفريق الادارة، بما ينعكس على تنشيط وتوسيع عمليات وأنشطة البنك المصرفية والبنكية المختلفة والمتنوعة فى السوق المصرفى.

وكانت الوفد قد انفردت بخبر تعيينه عضوا منتدبا فى ديسمبر الماضى.

وقال البنك فى بيان إن تامر وحيد يمتلك خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 28 عاما، وتولى خلالها العديد من المناصب بالقطاع المصرفي، بدأ مسيرته بالبنك العربى - مصر فى مجال الائتمان وتمويل المشروعات قبل ان ينقل مسيرته المهنية إلى البنك العربى الافريقى الدولى فى العام 2004.

‏ýنجح تامر وحيد خلال السنوات الماضية فى تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تمكن اثناء توليه رئاسة قطاع تمويل الشركات فى العام 2012 من إعادة هيكلة القطاع ووضع أسس واستراتيجية التطوير، بما ساهم فى تحقيق استمراريه النمو والتطور، ليتولى بعد ذلك فى عام 2018 رئاسة قطاع المخاطر؛ ليقود مرحلة محورية فى ظل بداية تطبيق القطاع المصرفى المصرى للمعايير الدولية لقياس وإدارة المخاطر.

امتدت اسهاماته إلى تعزيز تواجد البنك فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك ليتولى عضوية ورئاسة عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة كالسمسرة فى الأوراق المالية والتمويل العقارى والتأجير التمويلى إلى جانب اللجان الاستراتيجية بالبنك خلال سنوات عمله.

وفى عام 2021 تولى تامر وحيد رئاسة وعضوية مجالس إدارات شركات تعمل فى مجالات متعددة منها الصناعية والتأمين والاستثمار والتطوير ليتم تعيينه مستشارًا لمحافظ البنك المركزى المصرى فى أغسطس 2022، بالإضافة إلى انضمامه لعضويه مجلس إدارة البنك فى نوفمبر 2022.

ويعمل البنك العربى الأفريقى الدولى وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة الفعالة فى تحقيق التحول الرقمى والشمول المالي؛ وفقًا لرؤية البنك المركزى المصري؛ بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية الرقمية للعملاء سواء الأفراد أو المؤسسات.