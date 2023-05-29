إشادة برلمانية بدور وزير الشباب في دعم المنظومة الرياضية

أشاد رؤساء وممثلي اتحادات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودور الوزارة في دعم المنظومة الرياضية، وتقديم الدعم المالي الخاص بالبطولات والأجهزة الفنية بشكل مستدام، بالإضافة إلى فكرة دخول شركات، ورعاية أبطال مصر الواعدين وتجهيزهم لأولمبياد باريس 2024.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ردًا علي نقاط دعم شركات القطاع الخاص، على المسئولية المجتمعية لرعاية لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، موجهًا الدعوة لشركات القطاع الخاص والتي تسعى للاستثمار والتسويق في المجال الرياضي، في دعم ورعاية كل أبطال مصر في الألعاب.

وزارة الرياضة تدعم جميع الاتحادات الرياضية بشكل دائم

وأشار وزير الشباب والرياضة لدعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية بشكل دائم؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين لمختلف البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الانجازات فى مختلف المحافل، مجدداً طلبه من الاتحادات الرياضية بالتفكير فى تعظيم الموارد الذاتية لها من خلال آليات جديدة تُزيد من دخل الاتحاد؛ للإنفاق على الأنشطة والبرامج المُستهدف تنفيذها.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى التنسيق والمتابعة مع الاتحادات الرياضية على مستوى تنفيذ المعسكرات التدريبية لإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات ودورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.