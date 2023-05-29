الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

سبب رغبة كبار السن في تناول الحلوى

سبب رغبة كبار السن
سبب رغبة كبار السن في تناول الحلوى

أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن سبب رغبة كبار السن بتناول الحلويات قد يكون مرتبطا بمشاعرهم العاطفية، وفق روسيا اليوم.

وتوضح الخبيرة في برنامج تلفزيوني أنه يمكن أن يعاني كبار السن من الشعور بالوحدة وعدم الرضا عن ظروفهم المعيشية. وبالإضافة إلى ذلك قد يشعرون بالقلق من عدم تواصلهم مع اقربائهم واصدقائهم.

ووفقًا لها، الحلويات هي بمثابة مضادات للاكتئاب تساعدهم على تحسين مزاجهم.

وتحذر الخبيرة كبار السن من الإفراط في تناول الحلويات، لأنه محفوف بخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وزيادة الوزن.

الجريدة الورقية