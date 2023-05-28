رئيس أولمبيك آسفي يكشف حقيقة رحيل طارق مصطفى

كشف محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك آسفي المغربي حقيقة رحيل طارق مصطفى المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال محمد الحيداوي في تصريحات نشرتها صحيفة “المنتخب” المغربية أن طارق مصطفى الذي قدم مستويات كبيرة مع الفريق سيستمر في منصبه نافياً الشائعات حول دخوله في مفاوضات مع أحد المدربين لخلافته.

وتابع رئيس أولمبيك آسفي أن طارق مصطفى قدم نتائج مميزة وضعت الفريق في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المغربي كما يمكنه تحقيق مفاجأة في الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

وأضاف الحيداوي أن طارق مصطفى بدأ بالفعل التحضير للموسم الجديد وهو ما ينفي وجود نية للإطاحة به عقب نهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا

على جانب آخر يستعد الأهلي بقوة لمواجهة من العيار الثقيل أمام الوداد المغربي، ضمن منافسات ذهاب الدوري النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

وتقابل الفريقين في مرتين سابقتين في 2017 و2022، حيث حقق خلالهما الوداد المغربي الفوز بالنسختين على حساب الأهلي، مما يجعل المواجهة الثالثة في هذه النسخة مهمة وقوية خاصة للمارد الأحمر.

مواجهات نصف النهائي

نجح الأهلي في حسم تأهله للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي بهدفين ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4/0.

حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب حماد العقربي الأولمبي بتونس بنتيجة 3/0، بينما عاد للفوز على ستاد القاهرة الدولي بهدف نظيف.

في المقابل، صعد الوداد المغربي لنهائي الشامبيونزليج الإفريقي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما تعادل 0/0 في المغرب، ليتعادلا الفريقين 2/2 بجنوب إفريقيا.

موعد ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في الرابع من يونيو المقبل، في المباراة التي تُقام على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد إياب نهائي الشامبيونزليج

بينما سيُقام إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقي بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في الحادي عشر من الشهر ذاته، والتي يستضيفه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.