أردوغان قد يزور القاهرة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التركية (فيديو)

علق محمد عامر، مدير وحدة الدراسات التركية بمركز العرب، على فوز الرئيس رجب أردوغان بالانتخابات التركية قائلا: "هناك مصادر عديدة تكلمت عن إمكانية فتح السفارات المصرية التركية بعد الانتخابات، وربما يعقد لقاء قمة بين الرئيسين السيسي وأردوغان، كاشفًا عن مصادر أنه ربما يكون في زيارة لأردوغان لمصر بعد فوزه بالانتخابات.

أردوغان سيستمر في ملف التقارب مع مصر و من المتوقع عودة عمل السفارات



وأضاف محمد عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد أن هناك ملفات سيكمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السير فيها عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيستمر في ملف التقارب مع مصر ومن المتوقع عودة عمل السفارات.

مصر وتركيا قررتا تنحية الخلافات وخلق بيئة مناسب للتفاهم والتقارب

وتابع: "سيكون هناك مزيد من التفاهم بين القيادة المصرية وأردوغان وتنحية لبعض القضايا الخلافية خاصة وأن هناك قضايا خلافية كبيرة بين البلدين في ملفات مثل الملف الليبي والتواجد التركي في شمال سوريا وغاز شرق المتوسط ولكن قررنا ننحي الخلافات وخلق بيئة مناسب للتفاهم والتقارب.

وحسب النتائج النهائية، التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء، فقد حصل أردوغان على نحو 52 في المئة من الأصوات، مقابل نحو 47 في المئة لمنافسه كليجدار أوغلو.

وكان الرئيس التركي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 مايو.

وفي الجولة الأولى، حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان.

نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 85.01 %

وجاء فوز أردوغان في جولة الإعادة، أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو، وبذلك يتمكن من الفوز بولاية ثالثة، ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.01 %.

وشهدت شوارع تركيا احتفالات لأنصار أردوغان بعد اقترابه من تحقيق الفوز فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شبكة "تي آر تي" أنه تم تسجيل اقتراع أكثر من 60 مليون شخص خلال الجولة الثانية للانتخابات، بينهم 4.9 مليون شخص أدلى بصوته للمرة الأولى.

وصرح رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا أحمد ينر، عقب انتهاء التصويت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية للهيئة الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، موضحًا أن جميع الاعتراضات التي تم الإبلاغ عنها تمت معالجتها في الحال من قبل السلطات المعنية.

ويشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، فاز فيها تحالف الشعب بزعامة رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان، وقاد أردوغان الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 49.52% من إجمالي الأصوات، وهو ما تطلب إعادة التصويت لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.