تفاصيل مران الأهلي استعدادًا لمباراة سيراميكا

تفاصيل مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن الاستعدادات لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.



أدى لاعبو الأهلي فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.



بعد إصابته، بدأ اللاعب حمدي فتحي برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وقام بالجري حول الملعب على هامش المران وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.



فيما واصل محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي، وقام الثنائي بالجري حول الملعب على هامش المران.

يواجه الأهلي نظيره، سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويجمعهما على ستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري.



ويعتلي فريق الأهلي مسابقة الدوري المصري الممتاز ويملك ٥٩ نقطة بعد خوضه ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.





عبلة يكشف تطورات حالة حمدي فتحي:



كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة حمدي فتحي، لاعب الأهلي، مؤكدًا أن الحالة مطمئنة، بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وأن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ حمدي فتحي تنفيذ برنامجه التأهيلي اليوم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

خضع حمدي فتحي لأشعة على العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير.

ويختتم الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء غد على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





