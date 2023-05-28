الخطيب خلال استقباله لبعثة الأهلي للسلة: حققتم اللقب الأفريقي عن جدارة

الخطيب

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالمارد الأحمر، فور وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من رواندا، بعد الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، والصعود إلى كأس العالم للأندية أبطال القارات.







رافق الخطيب، كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.



التتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق



وأشاد الخطيب رئيس الأهلي على الأداء المتميز الذي قدمه جميع عناصر الفريق على مدار مباريات البطولة، وصولًا إلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق.



وأثنى الخطيب بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم قدموا صورة مشرفة للنادي.



وأعرب رئيس الأهلي عن شكره إلى كافة عناصر فريق الأهلي للسلة، مشددًا على أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية يحمل الجميع مسئولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وتقديم مستوى متميز، وتحقيق أفضل النتائج في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحصد الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، لقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن والهجوم السريع والرميات الثلاثية والريباوند، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعد الفوز بالبطولة والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، ثم تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية تغلب على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وقام الجهاز الفني بوضع برنامج بدني للاعبين، يتم تنفيذه على هامش المران، في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بعد أن ظهر الفريق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣، ليضرب موعدًا مع فريق دوان السنغالي على اللقب.

