أحزان الربيع.. رواية جديدة للكاتب أحمد محمود

صدر حديثا للكاتب الصحفي أحمد محمود رواية "أحزان في الربيع".

ومما ورد على غلافها نقرأ:

لان الله أعمى أبصارهم وبصيرتهم ، وغاب وعيهم عن طريق الصواب ، وركب الجهل على ناصية عقولهم فعانوا من عقم الإدراك ، وضاعت عن طريقهم مفاتيح الفهم والإدارة الرشيدة والروية الصائبة المبنية على أسس علمية.

فهل هذا المناخ يصلح ليكون شيئا؟ أي شيء!

ابدا.. لايصلح الا ان يكون ملاذا للتائهين والعابثين والمغيبين، فهل هذا المناخ يصلح ليكون شيئا عن الحياة الحقيقية؟

وهل يمكن للإنسان الطبيعي أن يعيش بين هؤلاء؟

ومتى غردت العصافير في بيوت الافاعي؟

وهل سكنت الحمائم يوما بيت الذئاب؟

هكذا كنت، ولم يبق مني إلا بقايا مازال يسكنها الأمل،

ترتل كل يوم انأشيد الرياء، بعيدا مع بدايات كل فجر وليد..

ألملم معها ما تبقى من أحلامي لسنوات عمري على جسر الحياة..

يذكر أن المؤلف حاصل على ليسانس في الحقوق/ جامعة بنها، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، دراسة في السيناريو والحوار، دراسات في الصحافة مركز النيل للإعلام، عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، شعبة الرواية، كاتب روائي وسيناريو، محرر صحفي بمؤسسة دار الهلال الصحفية.

* الجوائز :

- جائزة في الشعر من جامعة المنوفية .

- جائزة في أدب نجيب محفوظ ( المحلية في أدب نجيب محفوظ - مركز النيل للإعلام )

* الأعمال الإبداعية:

في الرواية :

“ ماذا اكون - الضحايا - احزان في الربيع" تحت الطبع ( العزف رباعي - شريفة ).

* في السينما : القصة والسيناريو والحوار افلام ( دنيا الباشا - 2003 ).

