ملك أحمد زاهر تبرز أنوثتها بالبينك المجسم (صور)

خضعت الفنانة ملك أحمد زاهر لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر تبرز أنوثتها بالبينك المجسم

لفتت الفنانة ملك أحمد زاهر الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسم باللون "البينك"، مصمم من قماش بنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بصندل كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر

ملك أحمد زاهر تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة ملك أحمد زاهر تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه.

ملك أحمد زاهر

من هي ملك أحمد زاهر

ولدت ملك أحمد زاهر في"1يوليو 2002"، ممثلة مصرية، وهي الابنة الأولى للفنان أحمد زاهر.

بدأت التمثيل في سن مبكر وكان أول ظهور لها في فيلم كابتن هيما في عام 2008 مع تامر حسني. من أشهر أعمالها، فيلم عمر وسلمى (2009) ومسلسل الحارة (2010)، ومسلسل القاصرات (2013)، ومسلسل نسل الأغراب (2021).

ملك أحمد زاهر

ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما، ولكنهما ستتوقفان لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى.

ملك أحمد زاهر

آخر أعمال ملك أحمد زاهر

من ناحية أخرى، يذكر أن آخر أعمال ملك هو مشاركتها في فيلم "فارس" مع والدها الفنان أحمد زاهر وهو من بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، منة فضالي، رنا رئيس ونخبة من النجوم.

والفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبدالعزيز وعرض في مايو 2022.