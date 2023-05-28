انتخابات تركيا.. اشتباكات في مراكز الاقتراع (شاهد)

نشب عراك بين الناخبين والمراقبين في عدد من مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال أوغلو.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "سكاي نيوز عربي" لقطات من الاشتباكات داخل أحد مراكز الاقتراع بمدينة اسطنبول.

ويظهر الفيديو لحظة اشتباك عد من الناخابين مع مراقبين اللجان.

وقد وقعت المشاجرات في مراكز اقتراع في كل من أورفا وبورصة وأنطاكيا.

وعلى غرار ما حصل في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية داخل البلاد وخارجها، أظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، شجارًا بين مجموعة من الناخبين وعدد من مراقبي صناديق الاقتراع في ضواحي ولاية أورفا الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا

ويعود سبب هذا الشجار إلى محاولة المراقبين منع التصويت الجماعي في المركز الانتخابي الذي كانوا يعملون فيه على مراقبة الصناديق وآلية الاقتراع.

وبدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة.

منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة التركية

وتشهد الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن، وسط مطالب عدة للمواطنين الذين ينادون بالإصلاح الاقتصادي وزيادة الأجور والاستقرار السياسي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة ولايات في فبراير الماضي.

في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس الحالي أردوغان على 49.52 في المائة من الأصوات، بينما حصل كيليجدار أوغلو على 44.88 في المائة. في غضون ذلك، حصل المرشح الثالث، السياسي القومي سنان أوغان، على 5.17 في المائة.

ويحتاج أردوغان فقط إلى نصف نقطة في الجولة الثانية للفوز بالانتخابات. ووصف كيلجدار التصويت بأنه استفتاء على الاتجاه المستقبلي لتركيا، في حين تعهد أردوغان بعهد جديد يوحد البلاد حول "قرن تركي".

وجرى تعيين أكثر من 596 ألفًا من أفراد الأمن في تركيا لتأمين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشمل ذلك شرطة ودرك وخفر السواحل وحراس الأمن، إلى جانب تشكيل "فرق مكافحة جرائم المعلومات" لرصد المعلومات المضللة والمنشورات الاستفزازية على منصات التواصل الاجتماعي.