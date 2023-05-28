«قطة وخروف وعروسين».. لقطات كوميدية من انتخابات تركيا (فيديو)

رصدت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات طريفة، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، بين الرئيس المنتهي ولايته رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

انتخابات تركيا

وتشهد الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن، وسط مطالب عدة للمواطنين الذين ينادون بالإصلاح الاقتصادي وزيادة الأجور والاستقرار السياسي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي ضرب ولايات عدة في فبراير الماضي.

في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس الحالي أردوغان على 49.52 في المائة من الأصوات، بينما حصل كيليجدار أوغلو على 44.88 في المائة، في غضون ذلك، حصل المرشح الثالث، السياسي القومي سنان أوغان، على 5.17 في المائة.

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة بحسب التوقيت المحلي لتركيا، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

خروف يدلي بصوته

#الانتخابات_الرئاسية.. ناخبة تركية تصطحب معها خروف صغير في مكان الإقتراع🗳️ pic.twitter.com/EXrqdrttRy — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

ورصدت وكالة الإناضول التركية، اصطحاب عدد من الناخبين لحيواناتهم الطريفة، من خلال مقطع فيديو تداولته لناخبة تركية تصطحب معها خروف صغير في مكان الاقتراع.

قطة تترقب الانتخابات التركية

قطة تترقب الانتخابات التركية

كما أظهرت وسائل الإعلام التركية، امرأة مسنة تصطحب "قطة" داخل لجان الاقتراع، حيث ظهرت القطة وهي تجلس أعلى صندوق الاقتراع، وكأنها تترقب الانتخابات الرئاسية.

عروسان يصوتان في انتخابات تركيا

عروسان يصوتان في انتخابات تركيا

كما رصدت وكالة الأناضول، عروسة قدمت إلى مركز الاقتراع، مرتدية الفستان الأبيض ورفقة بزوجها، الذي كان يرتدي طقمًا كلاسيكيًا أسود، ويبدو أن العروسين يحتفلان بزفافهما في نفس يوم الانتخابات.