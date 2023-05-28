انتخابات تركيا.. أردوغان يوزع أموالًا على أطفال خارج مراكز الاقتراع (شاهد)

وزع الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، أموالًا على الأطفال خارج اللجنة التي أدلى فيها بصوته في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بينه وبين منافسه كمال أوغلو.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "سكاي نيوز عربي"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لحظة قيام أردوغان بتوزيع الأموال على الأطفال خارج اللجنة التي أدلى فيها بصوته في انتخابات الرئاسة التركية.

وبدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة.

منافسة شرسة في انتخابات الرئاسة التركية

وتشهد الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن، وسط مطالب عدة للمواطنين الذين ينادون بالإصلاح الاقتصادي وزيادة الأجور والاستقرار السياسي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي ضرب ولايات عدة في فبراير الماضي.

في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس الحالي أردوغان على 49.52 في المائة من الأصوات، بينما حصل كيليجدار أوغلو على 44.88 في المائة. في غضون ذلك، حصل المرشح الثالث، السياسي القومي سنان أوغان، على 5.17 في المائة.

ويحتاج أردوغان فقط إلى نصف نقطة في الجولة الثانية للفوز بالانتخابات، ووصف كيلجدار التصويت بأنه استفتاء على الاتجاه المستقبلي لتركيا، في حين تعهد أردوغان بعهد جديد يوحد البلاد حول "قرن تركي".

وجرى تعيين أكثر من 596 ألفًا من أفراد الأمن في تركيا لتأمين الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشمل ذلك شرطة ودرك وخفر السواحل وحراس الأمن، إلى جانب تشكيل "فرق مكافحة جرائم المعلومات" لرصد المعلومات المضللة والمنشورات الاستفزازية على منصات التواصل الاجتماعي.

تدابير احترازية من وزارة الدخلية تأمين انتخابات الرئاسة:

اتخذت وزارة الداخلية تدابير احترازية للتصدي لأي احتجاجات محتملة في الأماكن العامة والمناطق السياحية والمطارات والمواني البحرية ومحطات الحافلات ومحطات السكك الحديد ومراكز التسوق، يشتد الصراع بين المرشحين وينتظر العالم نتائج هذه الجولة الانتخابات الحاسمة التي ستحدد مستقبل تركيا.

وشهدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 14 مايو إقبالًا عاليًا للناخبين بلغ 86.98 في المائة حيث ذهب ما يقرب من 54 مليون مواطن إلى صناديق الاقتراع، ما يقرب من 50000 ناخب جديد ممن بلغوا سن الثامنة عشرة أخيرًا مؤهلون للتصويت في جولة الإعادة.