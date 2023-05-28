وزير الرياضة يوجه باستمرار فتح مراكز الشباب مجانًا لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باستمرار فتح مراكز الشباب مجانًا لأصحاب المنتجات اليدوية والتراثية، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم بدون تحمل أي أعباء مالية، لخفض معدلات البطالة بين الشباب، وإيجاد وسيلة لإحياء تلك الحرف، مشيرًا إلى أن التوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبالهم على تبني مشروعات خاصة، وتحقيق دخل مناسب، يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

تنفيذ المرحلة الثانية

وفي هذا الاطار تم تنفيذ المرحلة الثانية من المعارض بمراكز الشباب بمحافظات "بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، القاهرة، الجيزة"، بإجمالي (12) معرضًا، وبمشاركة (84) عارضًا وعارضة من أصحاب المشروعات خلال شهري أبريل ومايو 2023.