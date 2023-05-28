حفل ختامي لممثلى شركات السياحة العالمية بمنتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش

استقبل رجل الأعمال كامل أبو على - رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية ممثلى شركات السياحة العالمية، فى حفل ختامى مبهر على مارينا منتجع الباتروس سيتادل بسهل حشيش، وأبدى سعادته وتقديره لحرصهم على ترويج السياحة المصرية فى الحدث العالمى والذي أقيم لأول مرة فى مصر تحت شعار " Get Together Egypt 2023 " بالشراكة مع MTS Globe Egypt.

وأكد رئيس مجلس إدارة أم تي إس السياحية العالمية الألمانى ريمبرت اويلنج أن مصر من الدول الكبيرة التي تقوم فيها الجهات الحكومية بالتعاون الجيد مع القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد وتوفير المناخ الجيد والرائع وأشاد بالبنية التحتية والمشروعات القومية التي تشهدها مصر فى قطاعات مختلفة منها الطرق والفنادق والمنشآت الجديدة حيث أشاد بمهارة العامل المصرى فى قطاع السياحة وربما قد لا تتوافر فى دول أخرى منافسة حيث يمتاز العامل المصرى فى الفنادق بالأمانة وحسن الاستقبال والمهارة وتراه بشوش.

واستعرض خطة السياحة فى مصر حيث إن الشركة تتعامل فى ٧٠ مدينة سياحية فى ١٧ دولة من بينهم مصر وتعد مصر حاليا فى المرتبة الثالثة فى هذة الأسواق وأصبحت مصر والبحر الأحمر تحديدا مقصدا مهما للألمان والإنجليز ورومانيا وسلوفاكيا وذلك يرجع إلى جودة الخدمة المقدمة والبنية التحتية والمنشآت الجديدة والتنوع وهذة مقومات قد لاتجدها فى بلدان أخرى منافسة.