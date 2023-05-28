3 وصفات تخلصك من الخدوش الموجودة على علب البلاستيك|أعيدي بريقها من جديد

مع الاستخدام اليومي للأدوات المنزلية المصنوعة من البلاستيك، نلاحظ ظهور الكثير من الخدوش وإطفاء لمعتها المميزة، مما يجعل مظهرها سيئاً، ما يجعل البعض يلجأ إلى التخلص منها، وفيما يلي نقدم لك الحل الأمثل للتخلص من الخدوش وإعادة بريقها المميز.

أدوات مصنوعة من البلاستيك

مكونات تخلصك من خدوش البلاستيك

معجون الأسنان:

معجون الأسنان من المواد الكاشطة اللطيفة، والتي يمكن استخدامها في إزالة الخدوش من البلاستيك أو أي خدوش ظهرت على سطح عناصر أخرى.

صودا الخبز:

يُستخدم صودا الخبز، بعد إضافة بعض الماء عليه في إزالة الخدوش العميقة الموجودة على العلب والأدوات المصنوعة من البلاستيك، والتي لا تختفي باستخدام معجون الأسنان.

ورق الصنفرة:

يعد ورق الصنفرة ذو الحبيبات الدقيقة هو الخيار الأسهل للتخلص من الخدوش العميقة من البلاستيك، ويعمل بشكل أفضل عندما يكون مُبللًا.

خطوات إزالة الخدوش من البلاستيك

التنظيف الأوّلي:

إزالة الأغبرة أو الأتربة السطحية أو أي دهون ملتصقه على كل آنية من الأواني البلاستيك، عن طريق غسلها جيدًا، باستخدام الماء الدافئ مع بضع قطرات من الصابون السائل الخاص بالمواعين.

تُبلّل إسفنجة ناعمة (أو فوطة مصنوعة من الألياف الدقيقة)، بالصابون المضاف عليه الماء لدعك الآنية، ثم يتم شطفها وتُجفف.

ويمكن أيضًا ترطيب القطن بالكحول الطبي، لإزالة الأوساخ السطحية عن الآواني البلاستيك.

نزع الخدوش الخفيفة:

تقضي إزالة الخدوش الخفيفة عن الأواني البلاستيك، باستخدام مادة كاشطة لطيفة، مثل: معجون الأسنان، الذي يُرطّب الفوطة الجافة والمصنوعة من القماش القطني، مع الدعك بلطف، والعمل بصورة دائرية.

وبعد ذلك، تُشطف المنطقة بالماء الدافئ، لتفحص الخدوش، ومن المُمكن تكرار الخطوات لمرات حتى زوال الخدوش.

واذا احتاج الأمر إلى مادة أكثر فعاليه، فيمكنك استخدام مسحوق صودا الخبز، فهو عبارة عن مادة كاشطة لطيفة تزيل الخدوش عن البلاستيك.

وذلك عن طريق دمج مقداران من صودا الخبز بمقدار واحد من الماء، لغرض إعداد عجينة سميكة، ويتم وضع العجينة على مكان الخدش، مع التحريك بوساطة فوطة، بصورة دائرية.

ثم، تُشطف المنطقة باستمرار للتحقق من التقدم، مع إمكانية تكرار الخطوات حتى يختفي الخدش.

استعادة لون البلاستيك:

مع الاستخدام المتكرر للبلاستيكات، يلاحظ الجميع انطفاء لمعة الأواني و يجعل مظهرها غائمًا، لذا يمكنك إضافة نصف كوب من الخل الأبيض إلى كل جالون من محلول الماء الدافئ الممزوج بسائل تنظيف الأواني، ما يُساعد في استعادة اللون الأصلي ويعطي لمعه مميزة.

ورق الصنفرة الرطب

يُعد ورق الصنفرة العادي قاس على البلاستيك، لذا يجب استخدام ورق الصنفرة ذي الحبيبات الدقيقة؛ حتى لا يتسبب بالمزيد من المشكلات ويقوم بخدوش إضافية وفي هذا الإطار، تُنقع ورقة الصنفرة، في وعاء مملوء بالماء، لدقائق، حتى تتشبع الورقة، مع الضغط اللطيف على المنطقة، والتحريك بصورة دائرية، ثم يُشطف البلاستيك.

وإذا كان الخدش لا يزال مرئيًا، يمكن استخدام ورق الصنفرة كثير الحبيبات، مع تكرار الخطوات سالفة الذكر.