اللواء هشام آمنة يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتنمية وتطوير شمال سيناء

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لعملية تنمية وتطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يسهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتي شهدت الكثير من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة شمال سيناء وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء، وعدد من قيادات الوزارتين والسكرتير العام للمحافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة وذلك بمتابعة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد كبير من الوزارات المعنية بالدولة، وقدم اللواء هشام آمنة الشكر للرئيس السيسي الذي أطلق عملية التنمية في شمال سيناء على الرغم من الظروف والتحديات التي كانت تمر بها المحافظة، مقدمًا الشكر للقوات المسلحة المصرية التي نفذت عدد كبير من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة والتي ساهمت في توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذي يقوم به أبناء شمال سيناء في دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وأشاد اللواء هشام آمنة بدور أعضاء مجلس النواب في دعم ومساندة جهود المحافظة بما يحقق مصالح المواطنين من أبناء شمال سيناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى صدور تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى وعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع فى ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة ، مضيفًا أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن حجم المشروعات التي نفذتها الدولة في محافظة شمال سيناء منذ عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢ بلغت حوالي ٣١ مليار جنيه حيث تم تنفيذ ٩٠٤ مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ حوالي ٢٦٢ مشروعًا في عدد كبير من المجالات الأساسية وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي ٥٨ مليار جنيه.

وشهد الاجتماع كذلك استعراضًا لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعاميين الماليين 22 /2023 و23 /2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، كما عرض محافظ شمال سيناء لعدد من المشروعات المنفذة في المحافظة في عهد الرئيس السيسي عدد من المطالب الخاصة بالمحافظة والتي تمس احتياجات المواطنين.



