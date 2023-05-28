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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

نونو سانتو يعزز إنجازات المدربين البرتغاليين في السعودية

نونو سانتو مدرب اتحاد
نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي

عزز نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة إنجازات المدربين البرتغاليين بالممكلة العربية السعودية عقب التتويج بالدوري السعودي للمحترفين في موسمه الأول مع فريق النمور بدوري روشن.

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نونو سانتو يعادل إنجاز مدرب الهلال السابق

وعرف فريق اتحاد جدة طريق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عامًا مع البرتغالي نونو سانتو الذي نجح في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين عن جدارة واستحقاق بفوزه في 21 مباراة من أصل 29 مباراة بينما تعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين فقط ليحصد 69 نقطة ويتصدر جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2022-2023.

 

تاريخ المدربين البرتغاليين في السعودية

ويعد نيلو فينجادا هو أول مدرب برتغالي يقوم بالتدريب بالممكلة العربية السعودية حيث أصبح مدربًا للمنتخب السعودي الأول في عام 1996، وقاده لتحقيق بطولة كأس آسيا 96 بعد الفوز الإمارات بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

 

وغابت إنجازات المدربين البرتغاليين في السعودية قبل يصبح خوسيه مورايس أول مدرب برتغالي يحقق بطولة كأس السوبر السعودي بعدما قاد الشباب للفوز باللقب عقب التغلب على النصر بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية.

 

وقاد البرتغالي جوزيه غوميز فريق أهلي جدة للفوز ببطولة كأس السوبر السعودي عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

 

ثم حصد اللقب ذاته، الثنائي البرتغالي جورجي جيسوس مع الهلال عام 2018 بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 2-1 وروري فيتوريا مع النصر عام 2019 عقب التغلب على التعاون بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

 

هلال في عام 2022 بالفوز على الفيصلي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، وأخيرا توج البرتغالي نونو سانتو باللقب مع اتحاد جدة في عام 2023.

 

وأصبح البرتغالي نونو سانتو هو أول مدرب برتغالي يتوج بلقب الدوري السعودي منذ مواطنه روي فيتوريا الذي حصد اللقب ذاته مع النصر في موسم 2017-2018.

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رسميا.. الاتحاد يتوج ببطولة الدوري السعودي

وحقق البرتغالي نونو سانتو 3 إنجازات هذا الموسم مع فريق اتحاد جدة حيث توج بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي كما قاد النمور للتأهل لكأس العالم للأندية 2023 بصفته بطل الدولة المستضيفة للبطولة.

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