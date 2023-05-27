نونو سانتو يعادل إنجاز مدرب الهلال السابق

يقترب المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، من معادله رقم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السابق، وذلك ضمن منافسات الثنائي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



يحتل الاتحاد المركز الاول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقطة، وياتي النصر في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.



نونو سانتو يعادل إنجاز لوشيسكو



يسعى نونو سانتو لتحقيق الانتصار في المواجهتين المتبقيتين من منافسات دوري روشن للموسم الحالي 2022-2023، والتي حال تحقيقها سيعادل البرتغالي إنجاز المدرب الروماني السابق لنادي الهلال كأكثر مدرب حصدًا للنقاط في موسم واحد من مسابقة دوري المحترفين السعودي.

تمكن رازفان لوشيسكو من حصد 72 نقطة مع الهلال في موسم حيث حقق بطولة دوري المحترفين وقتها، وجمعها من خلال 30 مباراة حقق فيها 22 انتصار وسجل خلالها 74 هدف.



وهو ما يسعى له نونو سانتو مدرب الاتحاد ليحقق إنجاز شخصي له بدوري المحترفين السعودي، وذلك بعدما حقق الفوز في 20 لقاء وسجل 55 هدف خلال 28 مواجهة لعبها حتى الآن.

يتبقى للاتحاد مواجهتين أمام أندية الفيحاء والطائي ويحتاج لثلاثة نقاط ليتوج رسميًا ببطولة الدوري هذا الموسم، بينما خسر الهلال أول مركزين وينافس على المركز الثالث مع نادي الشباب الذي يمتلك 53 نقطة ويتفوق على أزرق الرياض بفارق الأهداف، والذي يضع نونو في موقف صعب حال رغب في تحقيق إنجاز.