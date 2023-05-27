رسميا.. الاتحاد يتوج ببطولة الدوري السعودي

حسم نادي الاتحاد، لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة.

ثلاثية الاتحاد جاءت بتوقيع كل من أحمد شراحيلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ثم أضاف البرازيلي رومارينهو الثاني والثالث في الدقيقتين 46، 85 من عمر المباراة.

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عاما إذ يعود أخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

أرقام عبد الرازق حمدالله مع الاتحاد

عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جدة السعودي الحالى، من مواليد 17 ديسمبر 1990،هو لاعب كرة قدم من أصل مغربي، يلعب في مركز الهجوم مع العميد بدوري روشن، بجانب تمثيله للمنتخب المغربي، يلقب بالجلاد، لامتلاكه حساسيه تهديفية عالية.

كشف حساب عبد الرازق حمدالله مع الاتحاد السعودي

ـ لعب عبد الرازق حمد الله 347 مباراة طوال مسيرته داخل المستطيل الأخضر، أحرز 286 هدف حتى الأن.

ـ استطاع فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد في تسجيل 55 هدف، واستقبلت شباكه 13 أخرين، محصلة 28 مباراة خاضها الفريق منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للموسم الحالي 2022 ـ 2023.

ـ تمكن اتحاد جدة من تحقيق الفوز في 24 مباراة في مختلف البطولات مع النمور، وحسم التعادل في 6 مناسبات، وتلقى الهزيمة في مواجهتين، وقام بصناعة هدفين.

ـ نجح عبدالرازق حمدالله نجم الاتحاد السعودي في احراز 20 هدف متربعا على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري للموسم الحالى، بالاضافة الى هدفين في بطولة الكأس، وهدف ببطولة السوبر السعودي، بواقع 29 مواجهة خاضها مع العميد بمختلف البطولات.

ـ ويقدم عبد الرازق حمدالله مستوى مميز ويرتقي بالمعدل التهديفي مقارنة بالعام الماضي حيث تمكن من احراز 16 هدف في الموسم الرياضي 2022 ـ 2021 ببطولتي الدوري والكأس بمعدل 15 هدف بمسابقة الدوري و هدف وحيد ببطولة الكأس محصلة 21 مباراة خاضها مع النمور.