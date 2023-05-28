قتلوا عامل.. السجن المشدد 10 سنوات لـ4 أشقاء بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهمين "ح . ج" عامل، وأشقائه "ح . ج" عامل، و"ه . ج" عامل، و"ش . ج" عامل، يقيمون بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم بتهمة قتل المجني عليه "س . س . ا" عامل، يقيم بذات الناحية، أطلقوا عليه النار من أسلحة آلية كانت بحوزتهم، وفروا هاربين بسبب خلافات الجيرة بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بلاغًا يفيد مقتل المجني عليه بعد إصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى المستشفى المركزي جثة هامدة .

ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، فقرروا تأديبه وقاموا بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية كانت بحوزتهم حتى سقط على الارض غارقاً فى دمائه وتوفى فى الحال وفروا هاربين .

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .