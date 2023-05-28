لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة (شاهد)

شهدت سماء مكة المكرمة يوم الأحد 28 مايو 2023 تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا (9:18 ص بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الأول للشمس هذا العام.

ونشرت الجمعية الفلكية بجدة، مقطع فيديو للحظة تعامد الشمس على الكعبة، وظهرت ساحتها ناصعة البياض ولا ظل لها أو للطائفين حولها، في مشهد رائع.

وكانت الشمس عند لحظة التعامد، في أقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا، واختفى ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، بينما كانت الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

وأوضحت الجمعية الفلكية، أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

لذلك المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها، تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وتعد ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الإتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تمامًا لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.

تستخدم ظاهرة تعامد الشمس، كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من الفين سنة وهي تدل أيضًا على كروية الأرض.