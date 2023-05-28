المؤبد لعاملين بتهمة إنهاء حياة شخص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المتهمين "م . ع . ص"، عامل، و"ا . ف . م"، عامل، يقيمان بدائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل المجني عليه "م . ا"، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، رميًا بالرصاص حال سيره بدراجة بخارية بدائرة المركز.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغًا يفيد بمقتل المجني عليه بعد العثور على جثته غارقة فى دمائها، وبها طلقات نارية عدة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

من خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، حيث قاما بإطلاق النار على المجني عليه أثناء استقلاله دراجة بخارية، من أسلحة آلية كانت بحوزتهما وفرا هاربين، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.