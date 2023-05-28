خبير مالي يتوقع عودة البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع

توقع إسلام عبدالعاطي، خبير أسواق المال، أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري نشاطًا ملموسًا، وعمليات شراء من المستثمرين.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف المؤشر الرئيسي مستويات جديدة، عند منطقة 18000 نقطة، على أن تمثل مناطق المقاومة عند مستوى 17200 نقطة، ومستوى 17500 نقطة، فيما تمثل منطقة 16800 نقطة، مستوى دعم أول، ومنطقة 16500 نقطة مستوى دعم ثان.

وكانت الحركة العرضية سيطرت على مؤشرات البورصة الرئيسية والفرعية خلال الجلسات القليلة الماضية، وذلك في محاولة للسوق لتصحيح مساره الهابط، المستثمر لأكثر من 10 جلسات.

كما أن السيولة لم تستطع التوزيع بشكل يغطى جميع القطاعات، إذ لا توجد سيولة كافية للدخول في الأوراق المالية كافة، ولكن السيولة تنتقل من قطاع إلى آخر ومن ورقة مالية إلى أخرى مع الحفاظ على المستويات السعرية التي حققتها أغلب الأوراق المالية.

كما حظيت بعض القطاعات أيضًا بنشاط ملحوظ، وذلك على خلفية نتائج الأعمال الخاصة بالشركات خلال الربع الأول 2023، وحققت بعضها ارتفاعات جيدة مقارنة بالتذبذبات الاقتصادية الحالية، إذ حافظ قطاع البنوك على معدلات ربحية مرتفعة.