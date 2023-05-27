32.5 مليون دولار غرامة جوجل لانتهاكها براءة اختراع Sonos

تعرضت جوجل Google للتو لعقوبة قدرها 32.5 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع تمتلكها Sonos. وفقًا لـ Law360، أمرت هيئة محلفين فيدرالية في كاليفورنيا بالغرامة بعد تحديد أن جوجل انتهكت براءة اختراع Sonos المتعلقة بتجميع مكبرات الصوت حتى يتمكنوا من تشغيل الصوت في نفس الوقت، وهو أمر كانت الشركة تفعله منذ سنوات.

قرر قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام ألسوب بالفعل أن الإصدار المبكر من المنتجات مثل Chromecast Audio و Google Home ينتهك براءة اختراع Sonos؛ كان السؤال هو ما إذا كانت أحدث المنتجات التي تم تجديدها تنتهك براءة الاختراع. وجدت هيئة المحلفين لصالح Sonos، لكنها قررت أن براءة اختراع ثانية - واحدة تتعلق بالتحكم في الأجهزة عبر هاتف ذكي أو جهاز آخر - لم تنتهك.

قالوا إن Sonos لم تظهر بشكل مقنع أن تطبيق Google Home ينتهك براءة الاختراع هذه. يأتي هذا بعد رفض أربعة انتهاكات أخرى لبراءات الاختراع رفعت شركة Sonos دعوى بشأنها في الأصل.

زودت جوجل موقع Engadget بالبيان التالي: "هذا نزاع ضيق حول بعض الميزات المحددة جدًا التي لا يتم استخدامها بشكل شائع. ومن بين براءات الاختراع الست التي أكدتها شركة Sonos في الأصل ، تم العثور على انتهاك واحد فقط ، وتم رفض البقية باعتبارها غير صالحة أم لا تم انتهاكه. لقد طورنا دائمًا التكنولوجيا بشكل مستقل وتنافسنا على أساس مزايا أفكارنا. نحن ندرس خطواتنا التالية ".

قدم Sonos إلى Engadget البيان التالي: "نحن ممتنون للغاية لوقت هيئة المحلفين واجتهادها في دعم صحة براءات الاختراع الخاصة بنا والاعتراف بقيمة اختراع Sonos لمشاهد المنطقة. ويؤكد هذا الحكم مجددًا أن Google منتهك متسلسل لنا حافظة براءات الاختراع، كما حكمت لجنة التجارة الدولية بالفعل فيما يتعلق بخمس براءات اختراع لشركة Sonos.

جوجل تنتهك 200 براءة اختراع Sonos

بشكل عام، نعتقد أن جوجل تنتهك أكثر من 200 براءة اختراع Sonos وأن جائزة التعويضات اليوم، استنادًا إلى جزء مهم من محفظتنا، توضح القيمة الاستثنائية لـ ملكيتنا الفكرية. ويبقى هدفنا أن تدفع لنا Google عائدات عادلة مقابل اختراعات Sonos التي استولت عليها".

تبدو النتائج التي توصلنا إليها اليوم وكأنها فوز لشركة Sonos، التي رفعت دعوى قضائية ضد Google في الأصل في يناير من عام 2020. على وجه التحديد، ادعت Sonos أن Google اكتسبت المعرفة ببراءة الاختراع من خلال التعاون المسبق بين الشركتين، وعادوا إلى تعاونهم للسماح بالتكامل بين مكبرات صوت Sonos وموسيقى Google Play.

منذ ذلك الحين، رفعت Google دعوى قضائية ضد Sonos، مدعية أن Sonos قد انتهكت في الواقع براءات الاختراع الخاصة بها حول مكبرات الصوت الذكية. كما هو الحال مع أي معركة قانونية جيدة، وسعت Sonos بعد ذلك الدعوى القضائية الخاصة بها بعد بضعة أشهر. في الآونة الأخيرة، رفعت Google دعوى قضائية ضد Sonos في عام 2022، قائلة إن مساعدها الصوتي الجديد ينتهك سبع براءات اختراع تتعلق بمساعد Google.

يبقى أن نرى ما إذا كان قرار اليوم سيبطئ المعركة القانونية بين الشركتين، على الرغم من أننا نتوقع أن تستمر المشاحنات بكامل طاقتها في الأشهر القادمة. هناك الكثير من الدعاوى بين الشركات التي لم يتم حلها بعد، ونتوقع أن تستأنف جوجل هذا القرار أيضًا.