حزن وحسرة وانهيار لاعبي دورتموند بعد فشل تحقيق لقب الدوري الألماني

دورتموند

دخل لاعبو والجهاز الفني لفريق دورتموند في حالة من الإحباط والحزن بعد فشل الفريق الألماني في التتويج بلقب البوندسليجا بعد تعثره أمام ماينز بهدفين لكلاهما في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الألماني.



وكان دورتموند يحتاج إلى الفوز فقط من أجل حسم لقب الدوري الألماني دون النظر لنتائج الخصم، أو تعثر بايرن ميونخ بالتعادل أو الخسارة لتتويج أسود الفيستيفال باللقب.

رويس قائد دورتموند

وتعادل بوروسيا دورتموند أمام ماينز بهدفين لكلاهما في مباراة مثيرة بالدوري الألماني، كان يحتاج أسود الفيستيفال للفوز فقط للتتويج باللقب علما أن دورتموند أهدر ركلة جزاء عبر لاعبه الإيفواري هالر، بالإضافة لتسجيل هدفا في الوقت الإضافي لكنه ألغي بداعي التسلل، ونجح بايرن ميونخ في الفوز في مباراته الأخيرة أمام كولن بهدفين لهدف، بعدما كانت نتيجة التعادل بـ 1-1 لكن سجل جمال موسيالا هدف الفريق التقدم والثاني لينتصر الفريق البافاري في اللقاء.



حزن

ودخل لاعبو دورتموند في حالة حزن وظل الكثير من اللاعبين جالسين على أرضية الملعب بعد الدخول في حالة إحباط كبير، لفترة طويلة ما بين حزن وبكاء للفشل لأكثر من 10 سنوات للتتويج باللقب الغائب.

حزن لاعبو دورتموند

حزن لاعبو دورتموند

بتلك النتيجة أصبح بايرن ميونخ ودورتموند متساويان في عدد النقاط برصيد 71 لكلاهما، لكن توج الفريق البافاري بلقب بفارق الأهداف الذي جاء لصالحه.

تحدث إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند في مؤتمر صحفي قبل اللقاء : بالتأكيد هذا أسبوع مميز للغاية بالنسبة لبوروسيا دورتموند، ولكن علينا التعامل مع الأمر بهدوء وعدم القيام بأي شيء مميز".

إدين ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند

وتابع: علينا ألا نفكر في الأمر كثيرا، فنحن لم نتوج بلقب الدوري بعد، ولكننا جاهزون ونريد أن نتوج رحلتنا بتحقيق اللقب.

ويحتاج "أسود الفيستيفاليا" لتحقيق الفوز أمام ماينز بأي نتيجة لحسم الدوري لصالحهم لأول مرة منذ 11 عاماً، دون النظر عن نتيجة مباراة بايرن ميونخ أمام مضيفه كولون التي تنطلق في نفس التوقيت، قبل أن يفشل دورتموند في النهاية ويتعادل مع ماينز بهدفين لكلاهما، فيما يفوز بايرن ميونخ خارج أرضه على كولنه بهدفين لهدف، يواصل هيمتنه على اللقب.

انهيار رويس قائد دورتموند