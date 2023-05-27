مرسوم روسي يُقضي بتأسيس وسام غاغارين لاستحقاقات الفضاء

وقع الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، على مرسوم يُقضي بإصدار جائزة رسمية جديدة تحمل اسم رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، "وسام غاغارين".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم السبت، بحسب المرسوم، سيتم منح الطلب للاستحقاق في مجال الملاحة الفضائية، على سبيل المثال، لرحلة مركبة فضائية مأهولة ناجحة، وسيتم منح الجائزة أيضًا للإنجازات البارزة في تدريب العلماء والمهندسين وغيرهم من المُتخصصين في هذا المجال، وللإنجازات في تطوير وإنتاج واختبار وتشغيل الصواريخ والفضاء بدون مشاكل، في إنشاء وتنفيذ جديد التقنيات والبحوث.

التعاون مع روسيا في مجال الفضاء:

كما يُمكن منح "وسام غاغارين" للمواطنين الأجانب للمشاركة الفعّالة في التعاون مع روسيا في مجال الفضاء.

كما أشار المرسوم، إلى أن سببًا آخر، هو مزايا تنفيذ سياسة الدولة في مجال الفضاء، بما في ذلك مصالح الدفاع والأمن في روسيا الاتحادية.

يوري ألكسيفيتش غاغارين هو رائد فضاء سوفيتي، وأول إنسان تمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12 أبريل 1961، على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك – 1".

من ناحية أخرى، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بتعيين سيرجي بوتين Butin نائبًا لوزير الخارجية الروسي، وقد نُشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

مَن هو سيرجي بوتين Butin؟

وشغل بوتين (59 عامًا) سابقًا منصب مدير إدارة الأمانة العامة بوزارة الخارجية الروسية، ويعمل بالسلك الدبلوماسي مُنذ 1996، وتخرج من معهد الدول الآسيوية والإفريقية بجامعة موسكو الحكومية، بعدها شغل مناصب في المكتب المركزي لوزارة الخارجية الروسية، وشغل منصب القنصل العام لروسيا في نيغاتا الايابان، وفي 2011-2013 شغل وزير مستشار في السفارة الروسية باليابان، ومُنذ أغسطس يُشغل منصب مدير إدارة الأمانة العامة في الوزارة.

وجاء في الوثيقة: "تعيين سيرجي بوتين نائبًا لوزير الخارجية، ويدخل المرسوم المُقابل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه".

كذلك صدر يوم الاثنين مرسوم مُنفصل بشأن بعض التغييرات في الهيكل التنظيمي للوزارة، وفيه تم تحديد أن لوزارة الخارجية الحق في أن يكون لها 10 نواب للوزير، إضافة إلى 43 دائرة في مجال الأنشطة الرئيسية للوزارة وإدارتين.

في الوقت نفسه، تم استبعاد منصب نائب وزير الخارجية لمُكافحة الإرهاب من سجل الوظائف، وأقيل أوليغ سيرومولوتوف من هذا المنصب بمرسوم من بوتين.