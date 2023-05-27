دورتموند يهدر فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني بسيناريو مثير

دورتموند يفشل في حصد اللقب أمام جماهيره

أهدر بوروسيا دورتموند فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني، بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام ماينز من عمر مسابقة الدوري، بعدما كان يحتاج للانتصار فقط لحصد اللقب ، دون النظر لنتيجة خصمه بايرن ميونخ.



وتعادل بوروسيا دورتموند أمام ماينز بهدفين لكلاهما في مباراة مثيرة بالدوري الألماني، كان يحتاج أسود الفيستيفال للفوز فقط للتتويج باللقب علما أن دورتموند أهدر ركلة جزاء عبر لاعبه الإيفواري هالر، بالإضافة لتسجيل هدف في الوقت الإضافي لكنه ألغي بداعي التسلل.

ونجح بايرن ميونخ في الفوز في مباراته الأخيرة أمام كولن بهدفين لهدف، بعدما كانت نتيجة التعادل بـ 1-1 لكن سجل جمال موسيالا هدف الفريق التقدم والثاني لينتصر الفريق البافاري في اللقاء.



فارق الأهداف



بتلك النتيجة أصبح بايرن ميونخ ودورتموند متساويان في عدد النقاط برصيد 71 لكلاهما، لكن توج الفريق البافاري بلقب بفارق الأهداف الذي جاء لصالحه.

في بداية اللقاء تقدم ماينز على نظيره دورتموند بهدفين نظيفين، وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء لتتأزم الأمور، على الجانب الآخر، تقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف بالإضافة لهدف ملغي لصالحه، ليصبح الفريق البافاري الأقرب للقب.

وفي الشوط الثاني، سجل دورتموند رافاييل جيريرو هدف تقليص الفارق، ليحتاج الأسود هدفين فقط من أجل حصد اللقب.



قبل أن يزف كولن خبرا سعيدا للدورتموند بتسجيله هدف التعادل أمام بايرن ميونخ، الذي يسهم في تتويج دورتموند باللقب حتى في حال خسارته، قبل تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ويسجل جمال موسيالا في الدقيقة 89 هدف التقدم للفريق البافاري الذي يمنح بايرن ميونخ اللقب.



موسيالا

انتهى اللقاء بين بايرن ميونخ وكولن بفوز الأول، الذي يمنحه اللقب مع تبقي دقائق قليلة لدورتموند الذي يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي عبر لاعبه الإيفواري هالر، لكنه يلغي بداعي وجود حالة تسلل.

بعدها في الدقيقة الخامسة سجل نيكولاس سوله مدافع دورتموند هدف التعادل ليعطي الامل من جديد للأسود لكن بعدها بلحظات قليلة يصفر حكم اللقاء معلنا انتهاء المباراة، والتي تعطي اللقب إلى بايرن ميونخ الذي يتفوق على دورتموند بفارق الأهداف، بعد تساوي عدد النقاط.



